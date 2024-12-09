Ріанна в мінісукні та рваних колготках сходила на вечерю зі своїм бойфрендом (фото, відео)

Співачка, яка любить гламур, підкорила присутніх зухвалим вбранням. Її коханий обрав повсякденний образ.

36-річна барбадоська співачка Ріанна на вихідних у Маямі продемонструвала гламурний образ, вирушивши на шикарну вечерю зі своїм бойфрендом, репером A$AP Rocky, повідомляє TMZ.

Знаменита пара привернула до себе увагу, коли вони виходили з фешенебельного ресторану South Beach, Carbone. Ріанна була одягнена в мінісукню в стилі гранж з рваним дизайном, у поєднанні з відповідними рваними колготками. Свій образ виконавиця хіта "SOS" доповнила туфлями-човниками на шпильці та чорною хутряною накидкою. Дев'ятиразова володарка премії "Греммі" розпустила своє темне волосся з проділом набік і нанесла сяйний макіяж, підкресливши очі димчастими тінями для повік і чорною підводкою, а губи нафарбувала помадою сливового відтінку.

Її коханий A$AP Rocky вибрав повсякденний денім-образ, одягнувши широкі джинси, джинсову сорочку, вільну куртку з білим хутряним коміром. Свій образ він доповнив коричневим ременем, чорними туфлями і темними сонцезахисними окулярами.

Протягом минулого тижня пара часто разом з'являлася на публіці. У середу, 4 грудня вони вийшли на червону доріжку на церемонії Footwear News Achievement Awards у Нью-Йорку, а до цього дует з'явився на заході на Cipriani South Street. Відомо, що Ріанна і A$AP Rocky перебувають у романтичних стосунках, вони виховують двох дітей.

Раніше, 3 грудня, Фокус писав про те, що Ріанна в хутряному капелюсі і відвертій сукні відвідала церемонію Fashion Awards 2024.