Джиджи Хадид познакомила Брэдли Купера со своим отцом и его девушкой (фото)

Звезды встречаются с 2023 года. Они долго молчали о своей личной жизни, однако недавно все изменилось, а знакомство с отцом Джиджи Хадид может говорить о серьезных намерениях влюбленных.

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49-летний голливудский актер Брэдли Купер и 29-летняя супермодель Джиджи Хадид провели уик-энд в Санта-Монике, одном из округов Лос-Анджелеса. Пара не только сходила на свидание. Известная модель познакомила возлюбленного со своим отцом, сообщает Daily Mail.

Пара была замечена в нарядах бренда, который "ангел" Victoria’s Secret запустила в 2022 году. Их сняли папарацци в полосатых свитерах, когда они направлялись в ресторан Giorgio Baldi. Девушка с обложки Vogue надела свой красно-коричневый свитер с белыми полосками, пушистую юбку и лоферы, а ее партнер — длинное черное пальто, полосатый свитер и брюки чинос.

В этот вечер топ-модель познакомила бойфренда с отцом Мохамедом Хадидом и его девушкой Кени Сильвой. Они устроили теплый семейный ужин. Купер находился в отличном настроении, как и его спутница. Похоже разница в возрасте в 20 лет не мешает влюбленным строить отношения. Папа Джиджи Хадил на ужин пришел в компании своей молодой партнерши. Известно, что Мохамеду 76 лет, а его избраннице – 41.

Инсайдеры утверждают, что у модели серьезные отношения с актером, так как его кандидатуру одобрил папа Джиджи. В этот день звезда подиумов также посетила торжественное открытие своего нового магазина Guest In Residence в Беверли-Хиллз. Это уже третий стационарный магазин ее компании, которая предлагает покупателям высококачественные, роскошные кашемировые трикотажные изделия, в том числе свитера и кардиганы. Неизвестно, был ли Купер на мероприятии, но пара не позировала для совместных фотографий.

Мохамед Хадид, Джиджи Хадид и Кени Сильва Фото: Getty Images

Напомним, отношения Хадид и Купера вышли на новый уровень.

Ранее Фокус писал о планах Джиджи Хадид и Брэдли Купера на свадьбу.