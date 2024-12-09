Джіджі Хадід познайомила Бредлі Купера зі своїм батьком і його дівчиною (фото)

Зірки зустрічаються з 2023 року. Вони довго мовчали про своє особисте життя, проте нещодавно все змінилося, а знайомство з батьком Джіджі Хадід може свідчити про серйозні наміри закоханих.

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49-річний голлівудський актор Бредлі Купер і 29-річна супермодель Джіджі Хадід провели вікенд у Санта-Моніці, одному з округів Лос-Анджелеса. Пара не тільки сходила на побачення. Відома модель познайомила коханого зі своїм батьком, повідомляє Daily Mail.

Пара була помічена у вбраннях бренду, який "ангел" Victoria's Secret запустила 2022 року. Їх зняли папараці в смугастих светрах, коли вони прямували до ресторану Giorgio Baldi. Дівчина з обкладинки Vogue одягла свій червоно-коричневий светр з білими смужками, пухнасту спідницю і лофери, а її партнер — довге чорне пальто, смугастий светр і штани чінос.

Цього вечора топмодель познайомила бойфренда з батьком Мохамедом Хадідом і його дівчиною Кені Сільвою. Вони влаштували теплу сімейну вечерю. Купер перебував у чудовому настрої, як і його супутниця. Схоже різниця у віці в 20 років не заважає закоханим будувати стосунки. Тато Джіджі Хаділ на вечерю прийшов у компанії своєї молодої партнерки. Відомо, що Мохамеду 76 років, а його обраниці — 41.

Інсайдери стверджують, що у моделі серйозні стосунки з актором, оскільки його кандидатуру схвалив тато Джіджі. Цього дня зірка подіумів також відвідала урочисте відкриття свого нового магазину Guest In Residence в Беверлі-Гіллз. Це вже третій стаціонарний магазин її компанії, яка пропонує покупцям високоякісні, розкішні кашемірові трикотажні вироби, зокрема светри та кардигани. Невідомо, чи був Купер на заході, але пара не позувала для спільних фотографій.

Мохамед Хадід, Джіджі Хадід і Кені Сільва Фото: Getty Images

Нагадаємо, стосунки Хадід і Купера вийшли на новий рівень.

Раніше Фокус писав про плани Джіджі Хадід і Бредлі Купера на весілля.