Невеста Криштиану Роналду показала его подросшую младшую дочь (фото)

Всего у португальской звезды футбола подрастает пятеро наследников. Джорджина Родригес родила ему двух дочерей.

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30-летняя испанская модель Джорджина Родригес показала милые кадры младшей дочери Криштиану Роналду, 39 лет. Семейными снимками невеста португальского футболиста поделилась в Instagram.

Двухлетняя Белла Эсмеральда присоединилась к маме за обедом. Самая маленькая дочь Криштиану Роналду широко улыбалась на камеру и внимательно смотрела на еду.

"Обед с мамой", — лаконично написала Джорджина Родригес.

Дочь Криштиану Роналду Фото: Georgina Rodríguez/Instagram Дочь Криштиану Роналду Фото: Georgina Rodríguez/Instagram

Кроме маленькой Беллы Эсмеральды, пара воспитывает общую дочь Алану Мартину, которая родилась в 2017 году. Также у Роналду есть старший сын Криштиану-младший и близнецы Ева и Матео. Ходили слухи, что Джорджина усыновила детей возлюбленного от предыдущих союзов и суррогатной матери.

Роналду и Родригес начали встречаться в 2017 году после встречи в мадридском магазине Gucci, где женщина работала продавцом.

Недавно многодетный отец даже вызвал слухи о женитьбе на Джорджине, назвав ее своей женой.

Криштиану Роналду с семьей Фото: Instagram cristiano

Сейчас вся семья спортсмена живет в Саудовской Аравии, где он играет за ФК "Аль-Насср".

Напомним, Криштиану Роналду поздравил дочь с днем рождения.

Также Фокус писал о госпитализации Джорджины Родригес.