Наречена Кріштіану Роналду показала його підрослу меншу доньку (фото)

Усього в португальської зірки футболу підростає пʼятеро спадкоємців. Джорджина Родрігес народила йому двох доньок.

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30-річна іспанська модель Джорджина Родрігес показала милі кадри меншої доньки Кріштіану Роналду, 39. Сімейними знімками наречена португальського футболіста поділилася в Instagram.

Дворічна Белла Есмеральда приєдналася до мами за обідом. Найменша донька Кріштіану Роналду широко посміхалася на камеру та уважно дивилася на їжу.

"Обід з мамою", — лаконічно написала Джорджина Родрігес.

Донька Кріштіану Роналду Фото: Georgina Rodríguez/Instagram Донька Кріштіану Роналду Фото: Georgina Rodríguez/Instagram

Окрім маленької Белли Есмеральди, пара виховує спільну доньку Алану Мартіну, яка народилася у 2017 році. Також у Роналду є старший син Кріштіану-молодший та близнюки Єва та Матео. Ходили чутки, що Джорджина всиновила дітей коханого від попередніх союзів та сурогатної матері.

Роналду і Родрігес почали зустрічатися у 2017 році після зустрічі в мадридському магазині Gucci, де жінка працювала продавцем.

Нещодавно багатодітний батько навіть викликав чутки про одруження з Джорджиною, назвавши її своєю дружиною.

Кріштіану Роналду з родиною Фото: Instagram cristiano

Наразі вся родина спортсмена живе в Саудівській Аравії, де він грає за ФК "Аль-Насср".

Нагадаємо, Кріштіану Роналду привітав доньку з днем народження.

Також Фокус писав про госпіталізацію Джорджини Родрігес.