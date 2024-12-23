Ева Лонгория показала подросшего сына Сантьяго (фото)

Недавно звезда окончательно переехала из США в Испанию. Там они с бизнесменом Хосе Бастоном воспитывают сына Сантьяго.

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49-летняя американская актриса Ева Лонгория показала, как отдыхает с единственным сыном Сантьяго. Семейными кадрами звезда экрана поделилась в Instagram.

Исполнительница роли Габриэль Солис в сериале "Отчаянные домохозяйки" принимала солнечные ванны со своим наследником в Марбелье, Испания.

Лонгория, которая воспитывает Сантьяго с мужем Хосе Бастоном, выглядела счастливой и расслабленной на видео, опубликованном в ее Instagram Stories.

На кадрах она несла сына на руках, когда они шли по испанскому пляжу. Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" прикрыла глаза кремовой шляпой с широкими полями и была одета в яркое красное бикини.

Ева рассказывала сыну, какой он красивый и как сильно она его любит, прежде чем маленький Сантьяго слез и побежал по песку.

Ева Лонгория с сыном Фото: Instagram evalongoria Ева Лонгория с сыном Фото: Instagram evalongoria

Сантьяго — единственный сын Лонгории и мексиканского медиамагната Хосе Бастона. Они заключили брак в 2016 году. Недавно Ева и Хосе перебрались из США в Испанию.

"Супруги хотят вырастить своего сына в месте, где он будет окружен природой и красотой, а не быть втянутым во весь голливудский цикл. Оба очень рады этому, хотя в Голливуде у звезды было все, что она хотела", — рассказывал источник.

Ева Лонгория с мужем Фото: Getty Images

Напомним, почему Ева Лонгория переехала из США.

Также Фокус писал о секретах счастливого брака Евы Лонгории.