Єва Лонгорія показала підрослого сина Сантьяго (фото)

Нещодавно зірка остаточно переїхала із США до Іспанії. Там вони з бізнесменом Хосе Бастоном виховують сина Сантьяго.

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49-річна американська акторка Єва Лонгорія показала, як відпочиває з єдиним сином Сантьяго. Сімейними кадрами зірка екрану поділилася в Instagram.

Виконавиця ролі Габріель Соліс у серіалі "Відчайдушні домогосподарки" приймала сонячні ванни зі своїм спадкоємцем у Марбельї, Іспанія.

Лонгорія, яка виховує Сантьяго з чоловіком Хосе Бастоном, виглядала щасливою та розслабленою на відео, опублікованому в її Instagram Stories.

На кадрах вона несла сина на руках, коли вони йшли по іспанському пляжу. Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" прикрила очі кремовим капелюхом з широкими крисами та була одягнена у яскраве червоне бікіні.

Єва розповідала синові, який він гарний і як сильно вона його любить, перш ніж маленький Сантьяго зліз і побіг по піску.

Єва Лонгорія із сином Фото: Instagram evalongoria Єва Лонгорія із сином Фото: Instagram evalongoria

Сантьяго — єдиний син Лонгорії та мексиканського медіамагната Хосе Бастона. Вони уклали шлюб у 2016 році. Нещодавно Єва та Хосе перебралися із США в Іспанію.

"Подружжя хоче виростити свого сина в місці, де він буде оточений природою і красою, а не бути втягнутим у весь голлівудський цикл. Обидва дуже раді цьому, хоча в Голлівуді у зірки було все, що вона хотіла", — розповідало джерело.

Єва Лонгорія з чоловіком Фото: Getty Images

Нагадаємо, чому Єва Лонгорія переїхала із США.

Також Фокус писав про секрети щасливого шлюбу Єви Лонгорії.