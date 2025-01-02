Невеста Криштиану Роналду продемонстрировала фигуру в бикини (фото)

Семья футболиста встретила Новый 2025 год в Дубае. Джорджина Родригес загорала на солнце и показала детей Роналду.

Related video

30-летняя испанская модель Джорджина Родригес продемонстрировала фигуру в черном купальнике. Праздничными кадрами звезда соцсетей поделилась в Instagram.

Невеста 39-летнего португальского футболиста Криштиану Роналду показала, как отдыхала в начале Нового 2025 года в Дубае, где семья спортсмена провела праздник.

Мама двоих детей примерила черный купальник и соломенную шляпу, когда загорала на солнце в ОАЭ.

В частности, Родригес показала старшего сына Роналду Криштиану-младшего и меньших наследников футболиста. Все они встретили Новый 2025 год в Дубае.

Джорджина Родригес

Португальский футболист и испанская модель встречаются с 2016 года. Пара воспитывает общих дочерей: Алану Мартину и Беллу Эсмеральду. Также у Роналду есть старший сын Криштиану-младший и близнецы Ева и Матео от суррогатных матерей. Ходили слухи, что Джорджина Родригес усыновила старших детей бойфренда.

Недавно Роналду вызвал слухи о женитьбе на Джорджине, назвав ее своей женой.

Сейчас вся семья футболиста живет в Саудовской Аравии, где он играет за ФК "Аль-Насср".

Напомним, как Криштиану Роналду и Джорджина Родригес встретили Новый 2025 год.

Также Фокус писал о Рождестве 2024 в семье Роналду.