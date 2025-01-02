Наречена Кріштіану Роналду продемонструвала фігуру в бікіні (фото)

Родина футболіста зустріла Новий 2025 рік у Дубаї. Джорджина Родрігес засмагала на сонці та показала дітей Роналду.

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30-річна іспанська модель Джорджина Родрігес продемонструвала фігуру в чорному купальнику. Святковими кадрами зірка соцмереж поділилася в Instagram.

Наречена 39-річного португальського футболіста Кріштіану Роналду показала, як відпочивала на початку Нового 2025 року в Дубаї, де родина спортсмена провела свято.

Мама двох дітей приміряла чорний купальник та соломʼяного капелюха, коли засмагала на сонці в ОАЕ.

Зокрема, Родрігес показала старшого сина Роналду Кріштіану-молодшого та менших спадкоємців футболіста. Усі вони зустріли Новий 2025 рік у Дубаї.

Джорджина Родрігес

Португальський футболіст та іспанська модель зустрічаються з 2016 року. Пара виховує спільних доньок: Алану Мартіну та Беллу Есмеральду. Також у Роналду є старший син Кріштіану-молодший та близнюки Єва та Матео від сурогатних матерів. Ходили чутки, що Джорджина Родрігес всиновила старших дітей бойфренда.

Нещодавно Роналду викликав чутки про одруження з Джорджиною, назвавши її своєю дружиною.

Наразі вся родина футболіста живе в Саудівській Аравії, де він грає за ФК "Аль-Насср".

Нагадаємо, як Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес зустріли Новий 2025 рік.

Також Фокус писав про Різдво 2024 в родині Роналду.