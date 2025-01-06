Две легенды: Сальма Хайек засветилась в компании Анджелины Джоли (фото)

Актрис связывает давняя дружба и совместные проекты.

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Голливудские суперзвезды Анджелина Джоли и Сальма Хайек, которых в разное время называли самыми красивыми актрисами "фабрики звезд", засветились на общем снимке, сделанном на 82-й церемонии премии "Золотой глобус", отгремевшей в Лос-Анджелесе.

Несмотря на то, что Джоли не досталось наград за ее фильм "Мария", она выглядела радостной рядом со своей коллегой и женой французского миллиардера Франсуа-Анри Пино.

Сальма по случаю церемонии выбрала бордовое платье от Gucci с ассиметричным подолом, лиф которого был расшит пайетками. Она дополнила его более чем 300 каратами колумбийских изумрудов от Lorraine Schwartz Jewelry (включая ожерелье, серьги и кольцо) и нанесла дымчатые ярко-зеленые тени для век. Свои длинные волосы звезда уложила в идеально взъерошенную полуприческу.

В свою очередь Анджелина выбрала блестящее серебристое платье Alexander McQueen, которое облегало ее фигуру. Ансамбль содержал множество небольших прозрачных вырезов, а по низу подола можно было увидеть детали с кисточками.

Приемная дочь Джоли, Захара, тоже замечена на фото. Она надела на церемонию белое вечернее платье McQueen ($9900), украшенное черной веткой вишни.

Джоли и Сальма давно дружат и вместе работают. Они снимались в картине "Вечные". После этого Энджи позвала Сальму в свой режиссерский дебют "Без крови". Более того, во время громкого бракоразводного процесса Энджи и Брэда Питта Хайек поддерживала актрису финансово.

Ранее Фокус писал, что Анджелина Джоли поделилась эмоциональным заявлением после развода с Брэдом Питтом, который официально завершился после восьми лет судебных тяжб.