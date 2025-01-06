Дві легенди: Сальма Гаєк засвітилася в компанії Анджеліни Джолі (фото)

Актрис пов'язує давня дружба і спільні проєкти.

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Голлівудські суперзірки Анджеліна Джолі та Сальма Гаєк, яких у різний час називали найкрасивішими акторками "фабрики зірок", засвітилися на спільному знімку, зробленому на 82-й церемонії премії "Золотий глобус", що відгриміла в Лос-Анджелесі.

Незважаючи на те, що Джолі не дісталося нагород за її фільм "Марія", вона мала радісний вигляд поруч зі своєю колегою і дружиною французького мільярдера Франсуа-Анрі Піно.

Сальма з нагоди церемонії вибрала бордову сукню від Gucci з асиметричним подолом, ліф якої був розшитий паєтками. Вона доповнила її більш ніж 300 каратами колумбійських смарагдів від Lorraine Schwartz Jewelry (включно з намистом, сережками і каблучкою) і нанесла димчасті яскраво-зелені тіні для повік. Своє довге волосся зірка поклала в ідеально скуйовджену напівзачіску.

Натомість Анджеліна вибрала блискучу сріблясту сукню Alexander McQueen, що облягала її фігуру. Ансамбль містив безліч невеликих прозорих вирізів, а по низу подолу можна було побачити деталі з пензликами.

Прийомна дочка Джолі, Захара, теж помічена на фото. Вона одягла на церемонію білу вечірню сукню McQueen ($9900), прикрашену чорною гілкою вишні.

Джолі та Сальма давно дружать і разом працюють. Вони знімалися в картині "Вічні". Після цього Енджі покликала Сальму у свій режисерський дебют "Без крові". Ба більше, під час гучного шлюборозлучного процесу Енджі та Бреда Пітта Гаєк підтримувала актрису фінансово.

Раніше Фокус писав, що Анджеліна Джолі поділилася емоційною заявою після розлучення з Бредом Піттом, яке офіційно завершилося після восьми років судових тяжб.