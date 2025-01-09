Раскрыта причина смерти 31-летнего Лиама Пейна

Бывший участник группы One Direction сломал себе череп и мгновенно умер от "очень серьезных травм" 16 октября 2024 года. Лиам Пейн упал с балкона третьего этажа отеля в Аргентине.

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Причина смерти певца Лиама Пейна была подтверждена в ходе расследования в Великобритании через три месяца после того, как экс-участник One Direction упал с балкона отеля в Буэнос-Айресе, Аргентина. Об этом пишет Daily Mail.

Официальной причиной смерти 31-летнего музыканта было объявлено "политравму", термин, который означает, что человек имел многочисленные травматические повреждения тела.

Пяти лицам предъявили обвинения в смерти Лиама Пейна в Аргентине после того, как певец выпал с балкона третьего этажа отеля Casa Sur.

Лиам Пейн с невестой Фото: Kate Cassidy\Instagram

Руководителю отеля, портье и другу музыканта предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. Еще двум лицам предъявили обвинение в сбыте наркотиков.

Согласно судебным документам, друга Пейна обвиняют в непредумышленном убийстве за то, что он якобы "бросил его на произвол судьбы, зная, что он не в состоянии постоять за себя, и зная, что он [Лиам] страдает от многих зависимостей".

Лиам Пейн был одним из пяти участников бой-бэнда One Direction вместе с Гарри Стайлзом, Зейном Маликом, Луисом Томлинсоном и Найлом Гораном. Все они посетили похороны своего бывшего коллеги в Лондоне.

У Пейна остался семилетний сын Беар Грей.

Напомним, Лиам Пейн планировал свадьбу незадолго до смерти.

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