Розкрита причина смерті 31-річного Ліама Пейна

Колишній учасник гурту One Direction зламав собі череп і миттєво помер від "дуже серйозних травм" 16 жовтня 2024. Ліам Пейн впав з балкона третього поверху готелю в Аргентині.

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Причина смерті співака Ліама Пейна була підтверджена під час розслідування у Великій Британії через три місяці після того, як ексучасник One Direction впав з балкона готелю в Буенос-Айресі, Аргентина. Про це пише Daily Mail.

Офіційною причиною смерті 31-річного музиканта було оголошено "політравму", термін, який означає, що людина мала численні травматичні ушкодження тіла.

П'ятьом особам висунули звинувачення у смерті Ліама Пейна в Аргентині після того, як співак випав з балкона третього поверху готелю Casa Sur.

Ліам Пейн з нареченою Фото: Kate Cassidy\Instagram

Керівнику готелю, портьє та другу музиканта висунули звинувачення в ненавмисному вбивстві. Ще двом особам висунули звинувачення у збуті наркотиків.

Згідно із судовими документами, друга Пейна звинувачують у ненавмисному вбивстві за те, що він нібито "кинув його напризволяще, знаючи, що він не в змозі постояти за себе, і знаючи, що він [Ліам] страждає від багатьох залежностей".

Ліам Пейн був одним із п'яти учасників бой-бенду One Direction разом із Гаррі Стайлзом, Зейном Маліком, Луїсом Томлінсоном і Найлом Гораном. Усі вони відвідали похорон свого колишнього колеги у Лондоні.

У Пейна залишився семирічний син Беар Грей.

Нагадаємо, Ліам Пейн планував весілля незадовго до смерті.

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