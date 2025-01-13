Обри Плаза удалила страницу в соцсети после самоубийства мужа-режиссера

Актриса не стала объяснять своего поступка. Известно, что она очень тяжело переживает смерть мужа.

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40-летняя американская актриса Обри Плаза, муж которой, режиссер Джефф Баэна покончил с собой в возрасте 47 лет, деактивировала свою страницу в Instagram. На ее аккаунт в соцсети были подписаны пять миллионов человек. Знаменитость никак не объяснила свое решение, но поклонники связывают это со смертью ее мужа, которую она тяжело переживает, отмечает Page Six.

Неделю назад Обри впервые прокомментировала трагедию, назвав ее "невообразимой".

"Мы глубоко признательны всем, кто оказал нам поддержку. Пожалуйста, уважайте нашу частную жизнь в это время", – говорилось в заявлении для СМИ.

Баэна был объявлен мертвым 3 января после того, как помощнийа нашла его без признаков жизни в его доме в Лос-Анджелесе. Ему было 47 лет. Позже судмедэкспертиза выяснила, что причиной смерти режиссера стала асфиксия в результате повешения.

Обри и Джефф поженились в 2020 году после десятилетнего знакомства, а об их браке общественность узнала в мае 2021-го. Актриса рассказывала Эллен Дедженерес в 2021 году, что они с Баэной "однажды вечером немного заскучали" и поженились через сайт для "браков за час" во время карантина из-за COVID-19.

Режиссер часто снимал Плазу в своих фильмах. В частности она появилась в картинах "Вращай меня", "Если твоя девушка – зомби" и "Маленькие часы".

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