Обрі Плаза видалила сторінку в соцмережі після самогубства чоловіка-режисера

Актриса не стала пояснювати свого вчинку. Відомо, що вона дуже важко переживає смерть чоловіка.

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40-річна американська актриса Обрі Плаза, чоловік якої, режисер Джефф Баена наклав на себе руки у віці 47 років, деактивувала свою сторінку в Instagram. На її акаунт у соцмережі були підписані п'ять мільйонів людей. Знаменитість ніяк не пояснила своє рішення, але шанувальники пов'язують це зі смертю її чоловіка, яку вона важко переживає, зазначає Page Six.

Тиждень тому Обрі вперше прокоментувала трагедію, назвавши її "неймовірною".

"Ми глибоко вдячні всім, хто надав нам підтримку. Будь ласка, поважайте наше приватне життя в цей час", – йшлося в заяві для ЗМІ.

Баена був оголошений мертвим 3 січня після того, як помічниця знайшла його без ознак життя в його будинку в Лос-Анджелесі. Йому було 47 років. Пізніше судмедекспертиза з'ясувала, що причиною смерті режисера стала асфіксія внаслідок повішення.

Обрі та Джефф одружилися 2020 року після десятирічного знайомства, а про їхній шлюб громадськість дізналася у травні 2021-го. Актриса розповідала Еллен Дедженерес 2021 року, що вони з Баеною "одного вечора трохи занудьгували" і одружилися через сайт для "шлюбів за годину" під час карантину через COVID-19.

Режисер часто знімав Плазу у своїх фільмах. Зокрема вона з'явилася в картинах "Обертай мене", "Якщо твоя дівчина — зомбі" і "Маленький годинник".

Раніше Фокус писав, що до самогубства зірка "Паразитів" Лі Сон Гюн благав поліцію не повідомляти пресі про його допит.