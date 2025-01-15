Анджелину Джоли заметили с родными детьми-близнецами (фото)

Недавно актриса завершила развод с Брэдом Питтом. От их союза подрастают трое биологических детей и трое усыновленных.

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49-летнюю американскую актрису Анджелину Джоли заметили с биологическими детьми, 16-летними близнецами Вивьен и Ноксом. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экрана отправилась за продуктами со своими наследниками-подростками после окончательного развода с их отцом Брэдом Питтом.

16-летний Нокс был на голову выше своей матери во время шопинга в Lazy Acres с Джоли и его сестрой-близняшкой Вивьен.

Они прибыли в магазин здоровой пищи, а затем вышли с пакетами с продуктами. Помимо сумки с продуктами, Нокс нес арбуз.

Энджи продемонстрировала изысканность в светло-бежевом пальто в сочетании с черным платьем до щиколоток и балетками в тон. Она распустила свои светлые волосы и носила солнцезащитные очки.

Анджелина Джоли с детьми

Тем временем Нокс носил серую футболку и брюки, добавив к образу прозрачные очки. А Вивьен продемонстрировала непринужденный стиль в худи и светлых джинсах.

Анджелина Джоли с детьми

Выход трио произошел всего через несколько недель после того, как Анджелина и Брэд завершили развод в конце 2024 года. Процесс развода длился около восьми лет.

Кроме Нокса и Вивьен, "Бранджелина" стали родителями биологической дочери Шайло. Также они усыновили троих детей — Пакса, Мэддокса и Захару. Все они больше преданы маме и имеют напряженные отношения с отцом.

Источник говорил, что Брэд "почувствовал облегчение, что этот вес наконец-то снят с него", ведь актер более двух лет встречается с дизайнером украшений Инес де Рамон.

Напомним, как Анджелина Джоли переживала развод с Брэдом Питтом.

Также Фокус писал об эмоциональном заявлении Анджелины Джоли после развода с Питтом.