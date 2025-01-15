Анджеліну Джолі помітили з рідними дітьми-близнюками (фото)

Нещодавно акторка завершила розлучення з Бредом Піттом. Від їхнього союзу підростають троє біологічних дітей та троє всиновлених.

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49-річну американську акторку Анджеліну Джолі помітили з біологічними дітьми, 16-річними близнюками Вівʼєн та Ноксом. Про це пише Daily Mail.

Зірка екрану вирушила за продуктами зі своїми спадкоємцями-підлітками після остаточного розлучення з їхнім батьком Бредом Піттом.

16-річний Нокс був на голову вищий за свою матір під час шопінгу в Lazy Acres з Джолі та його сестрою-близнючкою Вів’єн.

Вони прибули до магазину здорової їжі, а потім вийшли з пакетами з продуктами. Крім сумки з продуктами, Нокс ніс кавун.

Енджі продемонструвала вишуканість у світло-бежевому пальті в поєднанні з чорною сукнею до щиколоток і балетками в тон. Вона розпустила своє світле волосся та носила сонцезахисні окуляри.

Анджеліна Джолі з дітьми

Тим часом Нокс носив сіру футболку та штани, додавши до образу прозорі окуляри. А Вівʼєн продемонструвала невимушений стиль у худі та світлих джинсах.

Анджеліна Джолі з дітьми

Вихід тріо стався лише через кілька тижнів після того, як Анджеліна та Бред завершили розлучення наприкінці 2024 року. Процес розлучення тривав близько восьми років.

Окрім Нокса та Вівʼєн, "Бранджеліна" стали батьками біологічної доньки Шайло. Також вони всиновили трьох дітей — Пакса, Меддокса та Захару. Усі вони більше віддані мамі і мають напружені стосунки з батьком.

Джерело говорило, що Бред "відчув полегшення, що ця вага нарешті знята з нього", адже актор понад два роки зустрічається з дизайнеркою прикрас Інес де Рамон.

Нагадаємо, як Анджеліна Джолі переживала розлучення з Бредом Піттом.

Також Фокус писав про емоційну заяву Анджеліни Джолі після розлучення з Піттом.