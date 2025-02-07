Семья экс-бойфренда Бьянки Цензори отреагировала на ее раздевание на "Грэмми 2025" (фото)

По словам Ника, Бьянка всегда была амбициозной и мечтала жить в Америке. В то же время она не отличалась особой любовью к музыке Уэста.

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Бизнесмен Ник Форджионе из Мельбурна, первая любовь и бывший парень Бьянки Цензори, с которым она встречалась шесть лет, шокирован ее поведением на "Грэмми 2025". Если до этого он и члены его семьи поддерживали теплые отношения с девушкой, то теперь открестились от нее, сообщает Daily Mail Australia.

Когда у одного из членов семьи спросили, что Ник думает о поступке Цензори, тот ответил:

"Ему нечего сказать. Он с ней не разговаривал, и мы больше не имеем с ней ничего общего".

Ник и Бьянка впервые встретились в 2007 году в Айвенго, когда им было всего 14 лет. По словам друзей, Цензори всегда пользовалась огромной популярностью у парней, но романтических отношений у пары не было до 2014 года. Именно тогда они начали свой роман, который длился шесть лет. Они расстались в марте 2020 года, за день до карантина из-за пандемии коронавируса.

Фото: Instagram

В одном из интервью Ник говорил, что хотя Бьянка "не была поклонницей" Канье, у него были "уморительные" видео, где она танцует под "I Love It", совместную работу Канье и Lil Pump 2018 года.

"Бьянка всегда была больше, чем Мельбурн, и мы оба это знали. Однажды мы поехали в Америку, и она сказала мне, что когда-нибудь будет там жить", – вспоминал Форджионе.

Однако причиной разрыва не был переезд Цензори, а ее амбиции.

"Девушка чрезвычайно талантлива и сделала шаг вперед, чтобы осуществить свою мечту стать известным архитектором, чего она и добилась. Конечно, я их поддерживаю. Если Бьянка счастлива с Канье, я рад за нее. Она всегда поддерживала мои отношения. Я желаю им всего наилучшего и надеюсь, что это будет современная история любви", – говорил бизнесмен.

На своей странице в Instagram Форджионе публиковал общие снимки с Бьянкой во время их романа. Пару можно увидеть позирующей перед камерой на праздниках на Таймс-сквер в Нью-Йорке в 2015 году – через год после начала их отношений. На других фотографиях они одеты в монохромные цвета на карнавале Melbourne Spring Racing Oaks day в 2017 и 2018 годах.

Фото: Instagram

В 2019 году влюбленные сфотографировались в популярном среди знаменитостей месте Raes on Wategos, бутик-отеле в Байрон-Бей.

До выходки Бьянки на красной дорожке они сохраняли теплые отношения, но теперь, похоже, этому пришел конец.

Не в восторге от поступка дочери и ее мать. Она заявила журналистам, что ее семья просто пытается продолжать жить как можно лучше, не привлекая к себе внимания, и ей нечего сказать о Бьянке.

Ранее Фокус писал, что Бьянка Цензори снимается в новом фильме Канье Уэста о женском теле.