Сім'я ексбойфренда Б'янки Цензорі відреагувала на її роздягання на "Греммі 2025" (фото)

За словами Ніка, Бьянка завжди була амбітною і мріяла жити в Америці. Водночас вона не вирізнялася особливою любов'ю до музики Веста.

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Бізнесмен Нік Форджіоне з Мельбурна, перше кохання і колишній хлопець Б'янки Цензорі, з яким вона зустрічалася шість років, шокований її поведінкою на "Греммі 2025". Якщо до цього він і члени його сім'ї підтримували теплі стосунки з дівчиною, то тепер відхрестилися від неї, повідомляє Daily Mail Australia.

Коли в одного з членів сім'ї запитали, що Нік думає про вчинок Цензорі, той відповів:

"Йому нічого сказати. Він із нею не розмовляв, і ми більше не маємо з нею нічого спільного".

Нік і Б'янка вперше зустрілися 2007 року в Айвенго, коли їм було всього 14 років. За словами друзів, Цензорі завжди користувалася величезною популярністю у хлопців, але романтичних стосунків у пари не було до 2014 року. Саме тоді вони почали свій роман, який тривав шість років. Вони розлучилися в березні 2020 року, за день до карантину через пандемію коронавірусу.

Фото: Instagram

В одному з інтерв'ю Нік говорив, що хоча Б'янка "не була прихильницею" Каньє, у нього були "сміховинні" відео, де вона танцює під "I Love It", спільну роботу Каньє і Lil Pump 2018 року.

"Б'янка завжди була більшою, ніж Мельбурн, і ми обидва це знали. Одного разу ми поїхали в Америку, і вона сказала мені, що коли-небудь буде там жити", — згадував Форджіоне.

Однак причиною розриву не був переїзд Цензорі, а її амбіції.

"Дівчина надзвичайно талановита і зробила крок уперед, щоб здійснити свою мрію стати відомим архітектором, чого вона і домоглася. Звичайно, я їх підтримую. Якщо Б'янка щаслива з Каньє, я радий за неї. Вона завжди підтримувала мої стосунки. Я бажаю їм усього найкращого і сподіваюся, що це буде сучасна історія кохання", — говорив бізнесмен.

На своїй сторінці в Instagram Форджіоне публікував спільні знімки з Б'янкою під час їхнього роману. Пару можна побачити, як вона позує перед камерою на святах на Таймс-сквер у Нью-Йорку в 2015 році — через рік після початку їхніх стосунків. На інших фотографіях вони одягнені в монохромні кольори на карнавалі Melbourne Spring Racing Oaks day у 2017 і 2018 роках.

Фото: Instagram

У 2019 році закохані сфотографувалися в популярному серед знаменитостей місці Raes on Wategos, бутик-готелі в Байрон-Бей.

До витівки Б'янки на червоній доріжці вони зберігали теплі стосунки, але тепер, схоже, цьому прийшов кінець.

Не в захваті від вчинку доньки і її мати. Вона заявила журналістам, що її сім'я просто намагається продовжувати жити якнайкраще, не привертаючи до себе уваги, і їй нема чого сказати про Б'янку.

Раніше Фокус писав, що Бьянка Цензорі знімається в новому фільмі Каньє Веста про жіноче тіло.