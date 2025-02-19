"Жертва – не Лайвли": у Джастина Бальдони появился еще один защитник

Информатор, не пожелавший назвать своего имени, готов выступить в суде, чтобы хазитить Джастина Бальдони.

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Актер и режиссер Джастин Бальдони стал жертвой очевидной лжи, распространяемой о нем Блейк Лайвли и Райаном Рейнольдсом. Об этом в беседе с MailOnline рассказал инсайдер, который был причастен к съемкам фильма "Все закончится на нас".

По его словам, у него есть текстовые сообщения, которые доказывают, что Бальдони был "заботливым", "чувствительным" и "вдумчивым" по отношению к своей коллеге, особенно в романтических сценах. Когда Лайвли в своем иске против Джастина заявила, что она страдает от "горя, страха, травмы и крайней тревоги" из-за поведения мистера Бальдони, собеседник таблоида больше не смог молчать.

"Я так разозлился, услышав эту очевидную ложь, что почувствовал себя обязанным высказать свою правду", – заявил он.

В иске Блейк Лайвли обвинила коллегу в "импровизированной физической близости" во время сексуальной сцены без предварительного обсуждения или хореографии. Также утверждалось, что Бальдони "скрытно покусывал и посасывал нижнюю губу мисс Лайвли". Кроме того, она обвинила его в демонстрации ей откровенных видео и фотографий других женщин, в открытом обсуждении его борьбы с порнографией и в неуместных замечаниях в ее адрес, в том числе о ее весе.

Информатор, не желающий называть своего имени, чтобы не навредить карьере, готов дать показания в пользу Джастина в суде, поскольку настоящей жертвой является как раз он.

"Он так глубоко переживал за этот фильм. Абсолютно нелепо, что кто-то мог сказать, что он был не вежливым, уважительным, заботливым и профессиональным во время процесса. У меня есть текстовые сообщения, которые показывают, насколько чувствительным и вдумчивым он был в этом вопросе", — сказал он.

Источник считает, что Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли используют свое состояние, чтобы затянуть судебный процесс, сделав его максимально дорогим и "жестоким" для Бальдони.

"Его друзья, семья и коллеги знают правду, и в конце концов остальная общественность тоже узнает", – добавил он.

Джастин обвиняет Лайвли и Рейнольдса в клевете и гражданском вымогательстве в своем собственном иске на $400 миллионов, а также показал видео, которое оправдывает его и показывает ложь его партнерши по съемочной площадке.

Ранее Фокус писал, что Блейк Лайвли впервые вышла в свет после скандала с Джастином Бальдони.