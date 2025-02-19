"Жертва — не Лайвлі": у Джастіна Бальдоні з'явився ще один захисник

Інформатор, який не побажав назвати свого імені, готовий виступити в суді, щоб хазитити Джастіна Бальдоні.

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Актор і режисер Джастін Бальдоні став жертвою очевидної брехні, поширюваної про нього Блейк Лайвлі та Раяном Рейнольдсом. Про це в бесіді з MailOnline розповів інсайдер, який був причетний до зйомок фільму "Покинь, якщо кохаєш".

За його словами, у нього є текстові повідомлення, які доводять, що Бальдоні був "турботливим", "чутливим" і "вдумливим" щодо своєї колеги, особливо в романтичних сценах. Коли Лайвлі у своєму позові проти Джастіна заявила, що вона страждає від "горя, страху, травми і крайньої тривоги" через поведінку містера Бальдоні, співрозмовник таблоїду більше не зміг мовчати.

"Я так розлютився, почувши цю очевидну брехню, що відчув себе зобов'язаним висловити свою правду", — заявив він.

У позові Блейк Лайвлі звинуватила колегу в "імпровізованій фізичній близькості" під час сексуальної сцени без попереднього обговорення або хореографії. Також стверджувалося, що Бальдоні "приховано покусував і посмоктував нижню губу міс Лайвлі". Крім того, вона звинуватила його в демонстрації їй відвертих відео і фотографій інших жінок, у відкритому обговоренні його боротьби з порнографією і в недоречних зауваженнях на її адресу, зокрема про її вагу.

Інформатор, який не бажає називати свого імені, щоб не нашкодити кар'єрі, готовий дати свідчення на користь Джастіна в суді, оскільки справжньою жертвою є якраз він.

"Він так глибоко переживав за цей фільм. Абсолютно безглуздо, що хтось міг сказати, що він був не ввічливим, шанобливим, турботливим і професійним під час процесу. У мене є текстові повідомлення, які показують, наскільки чутливим і вдумливим він був у цьому питанні", — сказав він.

Джерело вважає, що Раян Рейнольдс і Блейк Лайвлі використовують свої статки, щоб затягнути судовий процес, зробивши його максимально дорогим і "жорстоким" для Бальдоні.

"Його друзі, сім'я і колеги знають правду, і врешті-решт решта громадськості теж дізнається", — додав він.

Джастін звинувачує Лайвлі і Рейнольдса в наклепі та цивільному вимаганні у своєму власному позові на $400 мільйонів, а також показав відео, яке виправдовує його і показує брехню його партнерки зі знімального майданчика.

Раніше Фокус писав, що Блейк Лайвлі вперше вийшла у світ після скандалу з Джастіном Бальдоні.