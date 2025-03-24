"Цель наказания достигнута": актера Михаила Ефремова российский суд согласился освободить по УДО

Прошение актера одобрил суд в Белгородской области. В 2020 году его приговорили к 7 с половиной годам за решеткой за смертельное ДТП.

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Российский актер Михаил Ефремов досрочно выйдет на свободу. Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил его прошение об условно-досрочном освобождении из колонии, сообщает RTVI. Решение в силу пока не вступило.

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова

Прокурор заявил, что цель уголовного наказания достигнута, поэтому Ефремову больше не надо сидеть в колонии. С оговоркой — в случае освобождения актеру нужно запретить управлять транспортом на три года.

О том, что Ефремов просит об УДО, стало известно в конце февраля 2025 года. В заседании Алексеевского районного суда Ефремов участвовал по видеосвязи.

Актер пообещал бросить пить и никогда не садиться за руль, заявил, что осознает вину и признался, что тоскует по профессии и хочет приносить пользу обществу.

"Главный мой враг — это алкоголь. И я исключаю его из своей жизни", — заявил актер, добавив, что нуждается в лечении из-за проблем с легкими, что подтвердил его адвокат.

Михаил Ефремов выступал на суде по видеосвязи Фото: РИА Новости

Напомним, Михаил Ефремов в июне 2020 года, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, устроил ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб водитель фургона Сергей Захаров.

В сентябре 2020 года суд приговорил Ефремова к восьми годам заключения в колонии общего режима. На апелляции Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет.

Администрация колонии положительно охарактеризовала актера, сообщив, что он активно занимается культурно-массовой деятельностью. При этом на заседании суда была озвучена и информация о проступках Ефремова в колонии: у него находили смартфон, с которого он звонил на волю (за это Ефремова на пять суток отправили в штрафной изолятор). Кроме того, Ефремов покидал рабочее место, чтобы попить чай.

В январе 2023-го Ефремов подавал ходатайство о замене тюремного срока принудительными работами, но позже попросил суд о прекращении производства. Весной 2024 года сообщалось, что администрация белгородской колонии, где отбывает наказание Ефремов, поддержала его ходатайство об условно-досрочном освобождении. Однако тогда документы об УДО в суд так и не поступили.

Напомним, Фокус писал о деле Михаила Ефремове и о суде, который в итоге превратился в шоу.

Пока Михаил Ефремов был за решеткой, умерла его вторая жена, актриса Евгения Добровольская. А его пятая жена Софья Кругликова подала на развод после 20 лет брака.