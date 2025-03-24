"Мету покарання досягнуто": актора Михайла Єфремова російський суд погодився звільнити за УДЗ

Прохання актора схвалив суд у Бєлгородській області. У 2020 році його засудили до 7 з половиною років за ґратами за смертельну ДТП.

Related video

Російський актор Михайло Єфремов достроково вийде на свободу. Олексіївський районний суд Бєлгородської області задовольнив його прохання про умовно-дострокове звільнення з колонії, повідомляє RTVI. Рішення чинності поки не набуло.

Смертельна ДТП за участю Михайла Єфремова

Прокурор заявив, що мета кримінального покарання досягнута, тому Єфремову більше не треба сидіти в колонії. Із застереженням — у разі звільнення акторові потрібно заборонити керувати транспортом на три роки.

Про те, що Єфремов просить про УДЗ, стало відомо наприкінці лютого 2025 року. У засіданні Олексіївського районного суду Єфремов брав участь по відеозв'язку.

Актор пообіцяв кинути пити і ніколи не сідати за кермо, заявив, що усвідомлює провину і зізнався, що сумує за професією і хоче приносити користь суспільству.

"Головний мій ворог — це алкоголь. І я виключаю його зі свого життя", — заявив актор, додавши, що потребує лікування через проблеми з легенями, що підтвердив його адвокат.

Михайло Єфремов виступав на суді по відеозв'язку Фото: РИА Новости

Нагадаємо, Михайло Єфремов у червні 2020 року, керуючи автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, влаштував ДТП у центрі Москви, унаслідок якої загинув водій фургона Сергій Захаров.

У вересні 2020 року суд засудив Єфремова до восьми років ув'язнення в колонії загального режиму. На апеляції Мосміськсуд знизив строк до семи з половиною років.

Адміністрація колонії позитивно охарактеризувала актора, повідомивши, що він активно займається культурно-масовою діяльністю. При цьому на засіданні суду було озвучено й інформацію про проступки Єфремова в колонії: у нього знаходили смартфон, з якого він дзвонив на волю (за це Єфремова на п'ять діб відправили у штрафний ізолятор). Крім того, Єфремов залишав робоче місце, щоб попити чай.

У січні 2023-го Єфремов подавав клопотання про заміну тюремного строку примусовими роботами, але пізніше попросив суд про припинення провадження. Навесні 2024 року повідомлялося, що адміністрація бєлгородської колонії, де відбуває покарання Єфремов, підтримала його клопотання про умовно-дострокове звільнення. Однак тоді документи про УДЗ до суду так і не надійшли.

Нагадаємо, Фокус писав про справу Михайла Єфремова і про суд, який у підсумку перетворився на шоу.

Поки Михайло Єфремов був за ґратами, померла його друга дружина, актриса Євгенія Добровольська. А його п'ята дружина Софія Круглікова подала на розлучення після 20 років шлюбу.