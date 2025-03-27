Немецкая певица подает иск против Канье Уэста

Певица Элис Мертон утверждает, что отказала Канье в разрешении использовать ее песню для сэмпла, однако Уэст проигнорировал этот запрет.

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Немецкая певица и автор песен Элис Мертон вместе с двумя корпорациями, соучредителем которых она является, подает в федеральный суд в Соединенных Штатах на Канье Уэста из-за "несанкционированной коммерческой эксплуатации" ее музыкальной композиции 2022 года "Blindside", сообщает People.

В своем иске артистка утверждает, что рэпер сэмплировал ее музыку. Она поняла это только после того, как мелодия появилась в песне Уэста "Gun To My Head" с участием Ty Dolla $ign и Kid Cudi, впервые прозвучав на живом концерте Канье в Майами в 2023 году.

Согласно судебным документам Мертон, Уэст в феврале 2024 года через BMG Rights Management запросил разрешение на использование ее песни, в чем она отказала. Затем BMG якобы спросили по электронной почте, почему рэпер получил отказ, на что истица ответила, что ценности артиста противоречат ее ценностям. Мертон отметила свою "серьезную обеспокоенность" по поводу "антисемитских, расистских высказываний, которые продолжают делаться публично" Уэстом.

Альбом Уэста Vultures 2 вышел в августе 2024 года, но "Gun To My Head", который уже завоевал фан-базу, был исключен из него из-за возражений Элис. Мертон утверждает, что после исключения песни из пластинки "неутомимые" фанаты Канье начали угрожать ей. Дошло до того, что она стала бояться возвращаться в США для дальнейших гастролей.

Затем Уэст выпустил запись "Gun To My Head", включая сэмпл "Blindside", несмотря на запрет немки использовать его.

Теперь истица просит провести суд присяжных по "всем вопросам, подлежащим рассмотрению", и требует от Уэста "судебного запрета и возмещения убытков" за сэмпл.

В прошлом месяце антисемитизм Уэста снова попал в заголовки, когда он написал в X, что "я люблю Гитлера" и "я нацист", от чего позже отказался, заявив, что он не нацист. Кроме того, он публично ввязался в войну с семейством своей бывшей жены Ким Кардашьян, обвинив экс-родственников в торговле детьми и заявляя, что его лишили права видеть, как растут его сыновья и дочери.

Ранее Фокус писал, что Канье Уэст сбежал из США после скандалов с Ким Кардашьян и Бейонсе.