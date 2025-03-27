Німецька співачка подає позов проти Каньє Веста

Співачка Еліс Мертон стверджує, що відмовила Каньє в дозволі використати її пісню для семпла, однак Вест проігнорував цю заборону.

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Німецька співачка й авторка пісень Еліс Мертон разом із двома корпораціями, співзасновницею яких вона є, подає до федерального суду в Сполучених Штатах на Каньє Веста через "несанкціоновану комерційну експлуатацію" її музичної композиції 2022 року "Blindside", повідомляє People.

У своєму позові артистка стверджує, що репер семплював її музику. Вона зрозуміла це тільки після того, як мелодія з'явилася в пісні Веста "Gun To My Head" за участю Ty Dolla $ign і Kid Cudi, вперше пролунала на живому концерті Каньє в Маямі 2023 року.

Згідно з судовими документами Мертон, Вест у лютому 2024 року через BMG Rights Management запросив дозвіл на використання її пісні, у чому вона відмовила. Потім BMG нібито запитали електронною поштою, чому репер отримав відмову, на що позивачка відповіла, що цінності артиста суперечать її цінностям. Мертон наголосила на своїй "серйозній стурбованості" з приводу "антисемітських, расистських висловлювань, які продовжують робитися публічно" Вестом.

Альбом Веста Vultures 2 вийшов у серпні 2024 року, але "Gun To My Head", який вже завоював фан-базу, був виключений з нього через заперечення Еліс. Мертон стверджує, що після виключення пісні з платівки "невтомні" фанати Каньє почали погрожувати їй. Дійшло до того, що вона стала боятися повертатися в США для подальших гастролей.

Потім Вест випустив запис "Gun To My Head", включно з семплом "Blindside", незважаючи на заборону німкені використовувати його.

Тепер позивачка просить провести суд присяжних з "усіх питань, що підлягають розгляду", і вимагає від Веста "судової заборони і відшкодування збитків" за семпл.

Минулого місяця антисемітизм Веста знову потрапив у заголовки, коли він написав у X, що"я люблю Гітлера" і "я нацист", від чого пізніше відмовився, заявивши, що він не нацист. Крім того, він публічно вплутався у війну з сімейством своєї колишньої дружини Кім Кардаш'ян, звинувативши екс-родичів у торгівлі дітьми та заявляючи, що його позбавили права бачити, як ростуть його сини та доньки.

Раніше Фокус писав, що Каньє Вест втік зі США після скандалів з Кім Кардаш'ян і Бейонсе.