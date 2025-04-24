Звезда "Игры престолов" спровоцировала слухи о разрыве с британским аристократом

29-летняя актриса Софи Тернер и ее бойфренд, 30-летний Перегрин Пирсон, сын виконта Коудрея, которые в последние месяцы не появлялись нигде вместе, спровоцировали слухи о расставании.

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Пара держала свой роман в тайне, прежде чем отправиться вместе на горнолыжный отдых в декабре 2023, где они подтвердили свой статус влюбленных. Они также вместе посетили Парижскую неделю моды в марте 2024-го и были сфотографированы возвращающимися домой после ночной вечеринки после первого шоу Тейлор Свифт Eras Tour на стадионе Уэмбли в июне. Софи и Перегрина в последний раз видели вместе в июле, когда актриса вручала призы на Золотом кубке Cowdray Park в Мидхерсте.

Актриса впервые заявила, что встречается с аристократом, в сентябре 2024 года, спустя несколько месяцев после распада ее четырехлетнего брака с американским музыкантом Джо Джонасом, отцом ее двух дочерей.

Софи в последний раз делилась фотографиями Перегрина — известного как Перри — в посте от января 2025-го. В обзоре за год она добавила несколько снимков Перри, в том числе одну фотографию где она обнимает его перед зеркалом в ванной.

Уже в марте Тернер не включила Пирсона в пост о поездке в Париж, где он был с ней и ее друзьями.

Последний раз их видели вместе на показе Louis Vuitton 10 марта перед ужином в Сиене во французской столице. Однако с тех пор мужчина не появляется на страницах Софи в соцсетях.

Фото: Instagram @sophiet

Сетевые детективы выяснили, что с начала года он не лайкнул ни одного поста Тернер и не оставил каких-либо комментариев под ее публикациями.

Еще в ноябре прошлого года звезда говорила, что хотела бы родить любимому ребенка в ближайшие несколько лет. Она верила, что он может быть "тем самым", и даже была не прочь поговорить о втором замужестве.

Представители Софи пока что не ответили на запрос журналистов о статусе ее отношений с Перри.

Перегрин — старший сын и наследник Майкла Пирсона, 4-го виконта Коудрея, бывшего кинопродюсера, которому принадлежит значительная часть медиаимперии Пирсонов. Хотя состояние Софи оценивается в $10 миллионов, это существенно меньше, чем у семьи Перегрин, которое, по слухам, составляет как говорят, составляет более $224 миллионов. У него есть дом стоимостью $5 миллионов в Челси, а его отец владеет огромным особняком в Западном Суссексе с 22 спальнями и 16 500 акрами земли.

Родовое поместье Пирсона является домом для клуба по поло Cowdray Park, который может похвастаться десятью полями и принимает более 450 матчей каждый год. Этот престижный клуб ежегодно проводит Золотой кубок, в котором играли и принц Уильям, и принц Гарри.

Ранее Фокус писал, что Софи Тернер намерена навсегда покинуть США.