Зірка "Гри престолів" спровокувала чутки про розрив із британським аристократом

29-річна акторка Софі Тернер та її бойфренд, 30-річний Перегрін Пірсон, син віконта Коудрея, які останніми місяцями не з'являлися ніде разом, спровокували чутки про розставання.

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Масла у вогонь підлила зірка "Гри престолів", відписавшись від коханого в Instagram, пише Daily Mail.

Пара тримала свій роман у таємниці, перш ніж вирушити разом на гірськолижний відпочинок у грудні 2023 року, де вони підтвердили свій статус закоханих. Вони також разом відвідали Паризький тиждень моди в березні 2024-го і їх сфотографували, коли вони поверталися додому після нічної вечірки після першого шоу Тейлор Свіфт Eras Tour на стадіоні Вемблі в червні. Софі і Перегріна востаннє бачили разом у липні, коли акторка вручала призи на Золотому кубку Cowdray Park у Мідхерсті.

Акторка вперше заявила, що зустрічається з аристократом, у вересні 2024 року, за кілька місяців після розпаду її чотирирічного шлюбу з американським музикантом Джо Джонасом, батьком її двох дочок.

Софі востаннє ділилася фото Перегріна — відомого як Перрі — в пості від січня 2025-го. В огляді за рік вона додала кілька знімків Перрі, зокрема одну світлину, де вона обіймає його перед дзеркалом у ванній.

Уже в березні Тернер не включила Пірсона в пост про поїздку до Парижа, де він був із нею та її друзями.

Востаннє їх бачили разом на показі Louis Vuitton 10 березня перед вечерею в Сієні у французькій столиці. Однак відтоді чоловік не з'являється на сторінках Софі в соцмережах.

Фото: Instagram @sophiet

Мережеві детективи з'ясували, що з початку року він не лайкнув жодного поста Тернер і не залишив жодних коментарів під її публікаціями.

Ще в листопаді минулого року зірка говорила, що хотіла б народити коханому дитину в найближчі кілька років. Вона вірила, що він може бути "тим самим", і навіть була не проти поговорити про друге заміжжя.

Представники Софі поки що не відповіли на запит журналістів про статус її стосунків із Перрі.

Перегрін — старший син і спадкоємець Майкла Пірсона, 4-го віконта Коудрея, колишнього кінопродюсера, якому належить значна частина медіаімперії Пірсонів. Хоча статки Софі оцінюють у $10 мільйонів, це істотно менше, ніж у сім'ї Перегрін, які, за чутками, становлять, як кажуть, понад $224 мільйони. У нього є будинок вартістю $5 мільйонів у Челсі, а його батько володіє величезним особняком у Західному Суссексі з 22 спальнями і 16 500 акрами землі.

Родовий маєток Пірсона є домівкою для клубу з поло Cowdray Park, який може похвалитися десятьма полями і приймає понад 450 матчів щороку. Цей престижний клуб щорічно проводить Золотий кубок, у якому грали і принц Вільям, і принц Гаррі.

Раніше Фокус писав, що Софі Тернер має намір назавжди покинути США.