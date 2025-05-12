Супермодель Жизель Бюндхен впервые показала третьего ребенка (фото)

44-летняя бразильская супермодель Жизель Бюндхен, которая родила третьего ребенка три месяца назад, впервые поделилась его фотографией. Последний раз знаменитость появлялась в соцсети 29 января.

Related video

Снимок она опубликовала в Instagram после длительного отсутствия, а пост посвятила Дню матери.

На фото она держит на руках мальчика, отцом которого является ее бойфренд Хоаким Валенте.

На втором снимке Бюндхен она позирует со всеми тремя детьми, в том числе 15-летним Бенджамином и 12-летней Вивиан, а также с Валенте. Они обнимают друг друга, пряча лица от камеры.

Еще на одном кадре Жизель запечатлена со своей мамой Ваней Нонненмахер, которая умерла в январе 2024 года после борьбы с раком.

"Я здесь тихая, но очень занята жизнью. Иногда самыми прекрасными моментами не делятся, их просто проживают. В последнее время я отдаю предпочтение более медленному темпу, более глубоким связям и красоте уроков, которые дает присутствие. Сегодня, в День матери, я особенно скучаю по своей маме, но мое сердце переполнено радостью. Быть матерью стало для меня величайшим даром. Путешествие, которое учит меня, преображает меня и наполняет благодарностью каждый день. Всем матерям на свете: ваша любовь меняет мир так, что словами это не описать. Я вас вижу. Я чту вас. С Днем матери! Посылаю вам много любви!", – написала модель.

Бюндхен и тренер по джиу-джитсу пока не раскрыли полное имя малыша, однако СМИ узнали, что мальчика назвали Ривер.

Ранее Жизель была замужем за Томом Брэди, бывшим квотербеком New England Patriots, с которым развелась в 2022-м. По ее словам, она очень благодарна бывшему мужу за их детей.

Ранее Фокус писал, что как Бюндхен прокомментировала смерть матери.