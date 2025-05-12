Супермодель Жизель Бюндхен уперше показала третю дитину (фото)

44-річна бразильська супермодель Жизель Бюндхен, яка народила третю дитину три місяці тому, вперше поділилася її фотографією. Востаннє знаменитість з'являлася в соцмережі 29 січня.

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Знімок вона опублікувала в Instagram після тривалої відсутності, а пост присвятила Дню матері.

На фото вона тримає на руках хлопчика, батьком якого є її бойфренд Хоакім Валенте.

На другому знімку Бюндхен вона позує з усіма трьома дітьми, зокрема 15-річним Бенджаміном і 12-річною Вівіан, а також з Валенте. Вони обіймають одне одного, ховаючи обличчя від камери.

Ще на одному кадрі Жизель зображена зі своєю мамою Ванею Нонненмахер, яка померла в січні 2024 року після боротьби з раком.

"Я тут тиха, але дуже зайнята життям. Іноді найпрекраснішими моментами не діляться, їх просто проживають. Останнім часом я віддаю перевагу повільнішому темпу, глибшим зв'язкам і красі уроків, які дає присутність. Сьогодні, у День матері, я особливо сумую за своєю мамою, але моє серце переповнене радістю. Бути матір'ю стало для мене найбільшим даром. Подорож, яка вчить мене, перетворює мене і наповнює вдячністю кожен день. Усім матерям на світі: ваша любов змінює світ так, що словами це не описати. Я вас бачу. Я шаную вас. З Днем матері! Посилаю вам багато любові!", — написала модель.

Бюндхен і тренер із джиу-джитсу поки не розкрили повне ім'я малюка, проте ЗМІ дізналися, що хлопчика назвали Рівер.

Раніше Жизель була одружена з Томом Бреді, колишнім квотербеком New England Patriots, з яким розлучилася 2022-го. За її словами, вона дуже вдячна колишньому чоловікові за їхніх дітей.

Раніше Фокус писав, що як Бюндхен прокоментувала смерть матері.