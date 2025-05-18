Супермодель Эль Макферсон призналась, о чем ее никогда не спрашивали

60-летняя австралийская бывшая супермодель Эль Макферсон призналась, что за 4 лет ее более чем успешной карьеры ни один журналист не спросил ее, чувствовала ли она себя когда-нибудь одинокой и беспомощной.

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Об этом она рассказала в беседе с изданием Stellar.

Женщина, украшавшая обложки бесчисленных журналов и выходившая на самые престижные показы в Париже и Милане, отметила, что хотела услышать именно этот вопрос, поскольку подобные состояния не чужды ей.

По ее словам, моменты одиночества и потребности в надежном плече случаются довольно часто, и в таком случае лучшая терапия – заглянуть внутрь себя.

"Я считаю, что мы сознательно или бессознательно создаем такие моменты, чтобы мы могли поразмышлять о чем-то, что ждет нашего внимания", — сказала она, добавив, что именно в это время воссоединение с природой помогло ей перезагрузиться и вернуться к себе.

Во время интервью Эль также размышляла о своем пути от неуверенности в себе к мировой славе, признавшись, что когда-то она хотела выглядеть как кто-то другой. Но она решила принять свое спортивное телосложение и австралийский дух, и это стало поворотным моментом.

Макферсон объяснила, что только когда она перестала пытаться быть "той другой девушкой" и вместо этого приняла свою высокую, спортивную фигуру и "амазонскую смелость", ее карьера действительно пошла в гору.

Знаменитость считает, что именно эта смена мышления привела ее к международному успеху.

"Я довольно быстро поняла, что наша уникальность — это наша истинная суперсила. Мы все здесь, чтобы выразить нашу уникальную внутреннюю красоту в этом мире – вот где происходит волшебство", – подчеркнула она.

Несмотря на десятилетия нахождения на публике, Эль ведет совершенно обычную, далекую от звездной жизнь. По ее словам, эта черта исходит от ее способности нажимать кнопку перезагрузки, когда жизнь становится невыносимой.

Модель поделилась с поклонниками проверенными методами восстановления спокойствия среди хаоса.

"Я могу быстро перезагрузиться за три вдоха. Я перепробовала много способов восстановить равновесие — слушала музыку, танцевала в безумном танце, погружалась в заботливую деятельность, например, готовила или принимала ванну".

Карьера, как и жизнь Макферсон не всегда были безоблачными. В одной из глав своих мемуаров "Эль: Жизнь, уроки и как научиться доверять себе" модель поделилась с читателями, как ей удалось покончить с алкоголизмом и избавиться от наркотической зависимости. Эль, будучи на пике карьеры, получила дурную славу: в 25 лет ее прозвали "Тело", за то, что она, будучи молодой мамой, пила "водку стопками" часто напивалась до потери сознания.

Ранее Фокус писал, как Эль Макферсон вылечилась от рака груди без химии, и почему ее опыт опасен для других женщин.