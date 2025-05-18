Супермодель Ель Макферсон зізналася, про що її ніколи не запитували

60-річна австралійська колишня супермодель Ель Макферсон зізналася, що за 4 роки її більш ніж успішної кар'єри жоден журналіст не запитав її, чи почувалася вона колись самотньою і безпорадною.

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Про це вона розповіла в бесіді з виданням Stellar.

Жінка, яка прикрашала обкладинки незліченних журналів і виходила на найпрестижніші покази в Парижі та Мілані, зазначила, що хотіла почути саме це запитання, оскільки подібні стани не чужі їй.

За її словами, моменти самотності та потреби в надійному плечі трапляються доволі часто, і в такому разі найкраща терапія — зазирнути всередину себе.

"Я вважаю, що ми свідомо чи несвідомо створюємо такі моменти, щоб ми могли поміркувати про щось, що чекає на нашу увагу", — сказала вона, додавши, що саме в цей час возз'єднання з природою допомогло їй перезавантажитися і повернутися до себе.

Під час інтерв'ю Ель також розмірковувала про свій шлях від невпевненості в собі до світової слави, зізнавшись, що колись вона хотіла виглядати як хтось інший. Але вона вирішила прийняти свою спортивну статуру та австралійський дух, і це стало поворотним моментом.

Макферсон пояснила, що тільки коли вона перестала намагатися бути "тією іншою дівчиною" і натомість прийняла свою високу, спортивну фігуру та "амазонську сміливість", її кар'єра дійсно пішла в гору.

Знаменитість вважає, що саме ця зміна мислення привела її до міжнародного успіху.

"Я досить швидко зрозуміла, що наша унікальність — це наша справжня суперсила. Ми всі тут, щоб висловити нашу унікальну внутрішню красу в цьому світі — ось де відбувається диво", — підкреслила вона.

Незважаючи на десятиліття перебування на публіці, Ель веде абсолютно звичайне, далеке від зіркового життя. За її словами, ця риса походить від її здатності натискати кнопку перезавантаження, коли життя стає нестерпним.

Модель поділилася з шанувальниками перевіреними методами відновлення спокою серед хаосу.

"Я можу швидко перезавантажитися за три вдихи. Я перепробувала багато способів відновити рівновагу — слухала музику, танцювала в шаленому танці, занурювалася в турботливу діяльність, наприклад, готувала або приймала ванну".

Кар'єра, як і життя Макферсон, не завжди були безхмарними. В одній із глав своїх мемуарів "Ель: Життя, уроки і як навчитися довіряти собі" модель поділилася з читачами, як їй вдалося покінчити з алкоголізмом і позбутися наркотичної залежності. Ель, будучи на піку кар'єри, здобула недобру славу: у 25 років її прозвали "Тіло", за те, що вона, будучи молодою мамою, пила "горілку стопками", часто напивалася до втрати свідомості.

Раніше Фокус писав, як Ель Макферсон вилікувалася від раку грудей без хімії, і чому її досвід небезпечний для інших жінок.