Впервые за 20 лет: у Свинки Пеппы появилась сестра (видео)

В семействе популярнейшей мультипликационной семьи Великобритании – пополнение. Свинка Пеппа, героиня популярного сериала, который пользуется неизменным успехом среды малышей по всему миру, стала старшей сестрой. Мама Свинка, у которой есть двое детей, Пеппа и Джордж, появилась дочь Эви. Анимационное событие стало настолько значительным, что о нем рассказали в программе Good Morning Britain.

Related video

Новость также сообщил и The Independent.

О том, что ждет еще одного поросенка, Свинка сообщила зрителям и своей семье в феврале. Новый персонаж появился в шоу впервые за 20 лет. Согласно сообщению в популярном утреннем шоу, Свинка родила девочку в 5:34 утра, а имя Эви малышка получила в честь тети мамы Свинки.

О пополнении в семье Свинки Пеппы рассказала на главных телеканалах Великобритании

Ведущие добавили, что мама Свинка "приветствовала" ребенка в крыле Линдо в Лондоне. Эксклюзивное родильное отделение в больнице Святой Марии в Паддингтоне — это то место, где Кейт Миддлтон родила всех троих своих детей. Цены за услуги там начинаются от 5900 фунтов стерлингов за ночь и достигают 7500 фунтов стерлингов за пакет "люкс".

Говорят, что Пеппа и ее брат Джордж в восторге от появления на свет своей новой сестренки, в то время как мама и папа Свин "с нетерпением ждут множества счастливых фырканий и бессонных ночей".

Good Morning Britain сообщила, что "понятно, что мама Свинка отдыхает, но папа Свин дал нам знать, что он будет свободен, чтобы наверстать упущенное на следующей неделе для своего первого телевизионного интервью и еще раз взглянуть на нового малыша".

Зрители думали, что увидят нового поросенка на экранах осенью, но анимационный сериал объявил, что часовой кинопоказ "Пеппа встречает малыша" выйдет в кинотеатрах 30 мая.

30 мая выйдет фильм о новом члене семьи Свин

"Свинка Пеппа", сериал с пятиминутными эпизодами, впервые вышел в 2004 году на Channel 5 Milkshake и Nick Jr, а теперь транслируется более чем в 180 территориях и свыше 40 языках. Созданная совместно Невиллом Эстли и Марком Бейкером из анимационной студии Astley Baker Davies, серия вдохновила тематические парки в Великобритании и других странах, а также была представлена ​​на коллекционных марках Royal Mail.

В 2019 году компанию, создавшую Свинку Пеппу, приобрел американский производитель игрушек Hasbro в рамках покупки брендов Entertainment One.

Маму Свинку озвучивает актриса и комик Морвенна Бэнкс, а Амелия Беа Смит с 2020 года подарила свой голос Свинке Пеппе.

Ранее Фокус писал, почему Свинка Пеппа стоит в десятки раз больше, чем вся свинина Украины, а также рассказывал, почему американцев поразил необычный украинский тюнинг Ford Mondeo.