Уперше за 20 років: у Свинки Пеппи з'явилася сестра (відео)

У сімействі найпопулярнішої мультиплікаційної сім'ї Великої Британії — поповнення. Свинка Пеппа, героїня популярного серіалу, що має незмінний успіх у середовищі малечі по всьому світу, стала старшою сестрою. У мами Свинка, у якої є двоє дітей, Пеппа і Джордж, з'явилася дочка Еві. Анімаційна подія стала настільки значною, що про неї розповіли в програмі Good Morning Britain.

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Новину також повідомив і The Independent.

Про те, що чекає на ще одне порося, Свинка повідомила глядачам і своїй родині в лютому. Новий персонаж з'явився в шоу вперше за 20 років. Згідно з повідомленням у популярному ранковому шоу, Свинка народила дівчинку о 5:34 ранку, а ім'я Еві малятко отримало на честь тітки мами Свинки.

Про поповнення в родині Свинки Пеппи розповіла на головних телеканалах Великої Британії

Ведучі додали, що мама Свинка "вітала" дитину в крилі Ліндо в Лондоні. Ексклюзивне пологове відділення в лікарні Святої Марії в Паддінгтоні — це те місце, де Кейт Міддлтон народила всіх трьох своїх дітей. Ціни за послуги там починаються від 5900 фунтів стерлінгів за ніч і досягають 7500 фунтів стерлінгів за пакет "люкс".

Кажуть, що Пеппа та її брат Джордж у захваті від появи на світ своєї нової сестрички, в той час як мама і тато Свін "з нетерпінням чекають безлічі щасливих фиркань і безсонних ночей".

Good Morning Britain повідомила, що "зрозуміло, що мама Свинка відпочиває, але тато Свин дав нам знати, що він буде вільний, щоб надолужити згаяне наступного тижня для свого першого телевізійного інтерв'ю і ще раз поглянути на нового малюка".

Глядачі думали, що побачать нове порося на екранах восени, але анімаційний серіал оголосив, що годинний кінопоказ "Пеппа зустрічає малюка" вийде в кінотеатрах 30 травня.

30 травня вийде фільм про нового члена сім'ї Свін

"Свинка Пеппа", серіал із п'ятихвилинними епізодами, уперше вийшов у 2004 році на Channel 5 Milkshake і Nick Jr, а тепер транслюється на понад 180 територіях і понад 40 мовах. Створена спільно Невіллом Естлі та Марком Бейкером з анімаційної студії Astley Baker Davies, серія надихнула тематичні парки у Великій Британії та інших країнах, а також була представлена на колекційних марках Royal Mail.

У 2019 році компанію, що створила Свинку Пеппу, придбав американський виробник іграшок Hasbro в рамках купівлі брендів Entertainment One.

Маму Свинку озвучує акторка і комік Морвенна Бенкс, а Амелія Беа Сміт з 2020 року подарувала свій голос Свинці Пеппі.

Раніше Фокус писав, чому Свинка Пеппа коштує в десятки разів більше, ніж уся свинина України, а також розповідав, чому американців вразив незвичайний український тюнінг Ford Mondeo.