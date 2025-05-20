Каннский кинофестиваль: Дензел Вашинтон поругался с фотографом на красной дорожке (видео)

70-летний американский актер и режиссер Дензел Вашингтон, который в день премьеры нового фильма Спайка Ли "От высшего к низшему" / "Highest 2 Lowest" был удостоен Почетной Золотой пальмовой ветви за жизненные достижения, попал в неприятный инцидент.

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Об этом пишет Deadline.

Проходя по красной дорожке Le Palais на Каннском кинофестивале, Вашингтон улыбался и общался с публикой и фотографами. Одному из них он даже пожал руку. Однако когда актер развернулся, чтобы идти дальше, человек с камерой потянул его за руку, что рассердило Дензела.

На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как звезда поворачивает к фотографу и начинает эмоционально отчитывать его, подняв вверх указательный палец.

По словам эксперта по чтению по губам, Вашингтон говорил "Прекрати это".

Фильм, в котором Дензел сыграл главную роль, показали вне конкурсной программы фестиваля. После финальных титров публика аплодировала картине шесть минут.

Перед премьерой совместной работы Спайк Ли неожиданно для всех преподнес Дензелу награду. Перед этим моментом директор Каннского фестиваля Тьерри Фремо представил зрителям нарезку видеофрагментов из фильмов с участием Вашингтона, включая отрывки из картин Спайка Ли "Малкольм Икс" (1992) и "Блюз о лучшей жизни" (1990), а также из отмеченных Оскаром лент "Доблесть" (1989) и "Тренировочный день" (2001).

Дензел Вашингтон получил Почетную Золотую пальмовую ветвь Фото: Getty

Актер признался, что награда стала для него большим сюрпризом. Он посетил Канны второй раз в жизни. Впервые он побывал на фестивале в 1993 году, когда приехал на премьеру фильма "Много шума из ничего" Кеннета Браны.

Криминальный триллер "От высшего к низшему" – англоязычный ремейк фильма Акиры Куросавы "Рай и ад" (1963). Действие картины Спайка Ли происходит в современном Нью-Йорке, а Вашингтон играет музыкального магната, который сталкивается со сложным моральным выбором, когда вместе его сына преступники по ошибке похищают ребенка его водителя и теперь требуют выкуп. Также в картине одну из главных ролей исполнил рэпер A$AP Rocky.

Кроме них, в ленте снимались Джеффри Райт и Ильфенеш Хадера.

Трейлер фильма "От высшеко к низшему"

Премьера триллера запланирована на 22 августа.

Перепалка Вашингтона с фотографом – не первый инцидент на красной дорожке. Несколькими днями ранее оргкомитет фестиваля запретил французскому актеру Тео Наварро-Мюсси посетить премьеру конкурсного фильма "Досье 137", в котором он сыграл одну из эпизодических ролей. Причиной стали обвинения в сексуальных домогательствах, которые, правда, не были доказаны в суде.

Ранее Фокус писал, что Дензел Вашингтон накануне 70-летия принял крещение и получил лицензию пастора. Кроме того, актер похвастался своим достижением длиной в 10 лет.