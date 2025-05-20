Каннський кінофестиваль: Дензел Вашинтон посварився з фотографом на червоній доріжці (відео)

70-річний американський актор і режисер Дензел Вашингтон, який у день прем'єри нового фільму Спайка Лі "Від вищого до нижчого" / "Highest 2 Lowest" був удостоєний Почесної Золотої пальмової гілки за життєві досягнення, потрапив у неприємний інцидент.

Related video

Про це пише Deadline.

Проходячи червоною доріжкою Le Palais на Каннському кінофестивалі, Вашингтон посміхався і спілкувався з публікою і фотографами. Одному з них він навіть потиснув руку. Однак коли актор розвернувся, щоб іти далі, людина з камерою потягнула його за руку, що розсердило Дензела.

На відео, опублікованому в соцмережах, видно, як зірка повертає до фотографа і починає емоційно вичитувати його, піднявши вгору вказівний палець.

За словами експерта з читання по губах, Вашингтон говорив "Припини це".

Фільм, у якому Дензел зіграв головну роль, показали поза конкурсною програмою фестивалю. Після фінальних титрів публіка аплодувала картині шість хвилин.

Перед прем'єрою спільної роботи Спайк Лі несподівано для всіх підніс Дензелу нагороду. Перед цим моментом директор Каннського фестивалю Тьєррі Фремо представив глядачам нарізку відеофрагментів із фільмів за участю Вашингтона, зокрема й уривки з картин Спайка Лі "Малкольм Ікс" (1992) і "Блюз про краще життя" (1990), а також із відзначених "Оскаром" стрічок "Доблесть" (1989) і "Тренувальний день" (2001).

Дензел Вашингтон отримав Почесну Золоту пальмову гілку Фото: Getty

Актор зізнався, що нагорода стала для нього великим сюрпризом. Він відвідав Канни вдруге в житті. Уперше він побував на фестивалі 1993 року, коли приїхав на прем'єру фільму "Багато галасу з нічого" Кеннета Брани.

Кримінальний трилер "Від вищого до нижчого" — англомовний римейк фільму Акіри Куросави "Рай і пекло" (1963). Дія картини Спайка Лі відбувається в сучасному Нью-Йорку, а Вашингтон грає музичного магната, який стикається зі складним моральним вибором, коли замість його сина злочинці помилково викрадають дитину його водія і тепер вимагають викуп. Також у картині одну з головних ролей виконав репер A$AP Rocky.

Крім них, у стрічці знімалися Джеффрі Райт та Ільфенеш Хадера.

Трейлер фільму "Від вищого до нижчого"

Прем'єра трилера запланована на 22 серпня.

Перепалка Вашингтона з фотографом — не перший інцидент на червоній доріжці. Кількома днями раніше оргкомітет фестивалю заборонив французькому акторові Тео Наварро-Мюссі відвідати прем'єру конкурсного фільму "Досьє 137", в якому він зіграв одну з епізодичних ролей. Причиною стали звинувачення в сексуальних домаганнях, які, щоправда, не були доведені в суді.

Раніше Фокус писав, що Дензел Вашингтон напередодні 70-річчя прийняв хрещення і отримав ліцензію пастора. Крім того, актор похвалився своїм досягненням довжиною в 10 років.