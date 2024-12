Дензел Вашингтон напередодні 70-річчя похрестився й отримав ліцензію пастора (відео)

На церемонії хрещення була присутня дружина Вашингтона, Паулетта, яка не приховувала гордості за свого чоловіка.

Related video

Американський актор Дензел Вашингтон, якому 28 грудня виповниться 70 років, отримав ліцензію пастора і охрестився, пише Daedline. Захід відбувся в церкві Kelly Temple Church of God in Christ, розташованій у Гарлемі в Нью-Йорку. Церква First Jurisdiction Church of God in Christ Eastern New York транслювала службу в Facebook. Дензел був одягнений у повсякденну сіру футболку і чорні спортивні штани.

Дружина актора, Паулетта Вашингтон, також була присутня на хрещенні чоловіка і зі сльозами на очах говорила про його духовний шлях і про те, як вона пишається тим, що він робить цей наступний крок у своїй вірі.

"Через 46 років я все ще стою поруч із ним, як тільки Бог хоче цього. Тому я дуже пишаюся тобою. Ти голова нашого дому, і ти подав чудовий приклад нашим дітям, які тепер уже дорослі діти, які знають різницю, тому що ми показали їм різницю", — сказала вона.

Новина про хрещення Дензела з'явилася трохи більше ніж через місяць після того, як володар премії "Оскар" розповів про релігію в Голлівуді, назвавши її "немодною" в есе від першої особи для Esquire, опублікованому 19 листопада.

У тексті він пригадав свій перший візит у п'ятидесятницьку церкву Західного Анжелеса в Лос-Анджелесі, що змінив його життя за пропозицією актора і режисера Роберта Таунсенда. Він назвав цей досвід "найбільшим моментом у своєму житті", коли "я був наповнений Святим Духом".

Раніше дворазовий володар премії "Оскар" неодноразово говорив про свою віру і бажання ділитися своїми переконаннями і досвідом, попри те, що в Голлівуді не дуже часто взагалі говорять про релігію. Однак Вашингтон не переймається з приводу того, що про нього подумають його друзі або колеги.

Дензел Вашингтон позує після хрещення з ліцензією пастора Фото: Christopher Bryant/Instagram

"Я не боюся. Мені все одно, що думають інші. Річ у тім, якщо говорити про страх — не можна так говорити і виграти "Оскар". Не можна так говорити і тусуватися. У цьому місті так говорити не можна", — написав він в есе.

За його словами, це не модно і не сексуально.

"Але це не означає, що люди в Голлівуді не вірять. У будь-якому разі, Голлівуду не існує. Що це взагалі означає? Для мене це означає вулицю під назвою Голлівудський бульвар. Ми не збираємося десь і не обговорюємо, у що віримо. Тож я не знаю, скільки ще акторів вірять. Я не проводив опитувань. Як я можу це дізнатися? Я маю на увазі, що немає ніяких церковних зібрань акторів, на яких я був", — пояснив Дензел.

Раніше Фокус писав, що дочка Дензела Вашингтона вийшла на публіку зі своєю дружиною.