Дензел Вашингтон накануне 70-летия принял крещение и получил лицензию пастора (видео)
На церемонии крещения присутствовала жена Вашингтона, Паулетта, которая не скрывала гордости за своего мужа.
Американский актер Дензел Вашингтон, которому 28 декабря исполнится 70 лет, получил лицензию пастора и крестился, пишет Daedline. Мероприятие состоялось в церкви Kelly Temple Church of God in Christ, расположенной в Гарлеме в Нью-Йорке. Церковь First Jurisdiction Church of God in Christ Eastern New York транслировала службу в Facebook. Дензел был одет в повседневную серую футболку и черные спортивные штаны.
Жена актера, Паулетта Вашингтон, также присутствовала на крещении мужа и со слезами на глазах говорила о его духовном пути и о том, как она гордится тем, что он делает этот следующий шаг в своей вере.
"46 лет спустя я все еще стою рядом с ним, как только Бог хочет этого. Поэтому я очень горжусь тобой. Ты глава нашего дома, и ты подал прекрасный пример нашим детям, которые теперь уже взрослые дети, которые знают разницу, потому что мы показали им разницу", – сказала она.
Новость о крещении Дензела появилась чуть больше месяца спустя после того, как обладатель премии "Оскар" рассказал о религии в Голливуде, назвав ее "немодной" в эссе от первого лица для Esquire, опубликованном 19 ноября.
В тексте он вспомнил свой первый визит в пятидесятническую церковь Западного Анжелеса в Лос-Анджелесе, изменивший его жизнь по предложению актера и режиссера Роберта Таунсенда. Он назвал этот опыт "величайшим моментом в своей жизни", когда "я был наполнен Святым Духом".
Ранее двукратный обладатель премии "Оскар" не раз говорил о своей вере и желании делиться своими убеждениями и опытом, несмотря на то, что в Голливуде не сильно часто вообще говорят о религии. Однако Вашингтон не переживает по поводу того, что о нем подумают его друзья или коллеги.
"Я не боюсь. Мне все равно, что думают другие. Видите ли, если говорить о страхе – нельзя так говорить и выиграть "Оскар". Нельзя так говорить и тусоваться. В этом городе так говорить нельзя", — написал он в эссе.
По его словам это не модно и не сексуально.
"Но это не значит, что люди в Голливуде не верят. В любом случае, Голливуда не существует. Что это вообще значит? Для меня это означает улицу под названием Голливудский бульвар. Мы не собираемся где-то и не обсуждаем, во что верим. Так что я не знаю, сколько еще актеров верят. Я не проводил опросов. Как я могу это узнать? Я имею в виду, что нет никаких церковных собраний актеров, на которых я был", – объяснил Дензел.
Ранее Фокус писал, что дочь Дензела Вашингтона вышла на публику со своей женой.