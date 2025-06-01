Бывшая девушка российского олигарха рассталась с украинцем, – СМИ

38-летняя российская модель Лена Перминова, бывшая девушка российского олигарха Александра Лебедева и мать его четырех детей, удалила все общие фотографии с молодым бойфрендом Тарасом Романовым из своего Instagram.

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На этот момент обратили внимание фолловеры, пишут росСМИ.

Перминова и Романов, уроженец Тернополя, который строит успешную модельную карьеру на Западе, недавно открыто заявили о своем романе, появившись вместе на красной дорожке Каннского кинофестиваля. До этого особенно внимательные наблюдатели вычислили, что пара вместе отдыхала в Мексике.

Елена Перминова и Тарас Романов Фото: lenaperminova/instagram

Что стало причиной такого изменения риторики Перминовой в отношении молодого человека, не сообщается. В свою очередь Романов не стал чистить профиль, и у него на странице есть снимки с Еленой.

В декабре прошлого года россиянка удивила подписчиков сообщением о расставании с Лебедевым, с которым была в отношениях 19 лет. В свои 23 года Перминова родила Лебедеву первенца, которого назвали Никитой. Через два года у них появился еще один сын, Егор, а в 2014-м – дочь Арина. В мае 2021-го у пары появился четвертый ребенок, сын Александр.

"Не хочу говорить много слов. Так бывает, что даже самые красивые истории заканчиваются. Очень много доброго и хорошего. Но главное, четверо наших прекрасных детей. Лучшего отца для них и быть не могло. Только тепло и благодарность за все. Дальше каждый идет своим путем. P.S. Никаких других комментариев не будет. Личное всегда будет личным", – написала она, сопроводив пост черно-белым фото.

Несмотря на расставание, пара не стала поливать друг друга грязью и сохранила теплые отношения. Они ездили на отдых вместе с детьми и сообща отпраздновали день рождения четвертого сына.

Ранее Фокус писал, что:

Мы также рассказывали, когда Перминова впервые показала Романова.