Колишня дівчина російського олігарха розійшлася з українцем, — ЗМІ

38-річна російська модель Олена Пермінова, колишня дівчина російського олігарха Олександра Лебедєва і мати його чотирьох дітей, видалила всі спільні фотографії з молодим бойфрендом Тарасом Романовим зі свого Instagram.

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На цей момент звернули увагу фоловери, пишуть росЗМІ.

Пермінова і Романов, уродженець Тернополя, який будує успішну модельну кар'єру на Заході, нещодавно відкрито заявили про свій роман, з'явившись разом на червоній доріжці Каннського кінофестивалю. До цього особливо уважні спостерігачі вирахували, що пара разом відпочивала в Мексиці.

Олена Пермінова і Тарас Романов Фото: lenaperminova/instagram

Що стало причиною такої зміни риторики Пермінової щодо молодої людини, не повідомляється. Натомість Романов не став чистити профіль, і в нього на сторінці є знімки з Оленою.

У грудні минулого року росіянка здивувала підписників повідомленням про розставання з Лебедєвим, з яким була у стосунках 19 років. У свої 23 роки Пермінова народила Лебедєву первістка, якого назвали Микитою. За два роки в них з'явився ще один син, Єгор, а 2014-го — донька Аріна. У травні 2021-го в пари з'явилася четверта дитина, син Олександр.

"Не хочу говорити багато слів. Так буває, що навіть найкрасивіші історії закінчуються. Дуже багато доброго і хорошого. Але головне, четверо наших прекрасних дітей. Кращого батька для них і бути не могло. Тільки тепло і вдячність за все. Далі кожен іде своїм шляхом. P.S. Жодних інших коментарів не буде. Особисте завжди буде особистим", — написала вона, супроводивши пост чорно-білим фото.

Незважаючи на розставання, пара не стала поливати один одного брудом і зберегла теплі стосунки. Вони їздили на відпочинок разом із дітьми і спільно відсвяткували день народження четвертого сина.

Раніше Фокус писав, що:

Ми також розповідали, коли Пермінова вперше показала Романова.