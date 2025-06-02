54-летняя звезда "Настоящих домохозяек" вышла на подиум в бикини (видео)

Бетенни Франкель, американская бизнесвумен, шеф-повар, писательница и звезда реалити-шоу "Настоящие домохозяйки", стала участницей показа мод Sports Illustrated Swimsuit в Майами-Бич, не побоявшись продемонстрировать фигуру в крошечном бикини.

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Соответствующим видео она поделилась на своей странице в Instagram.

Знаменитость прошлась по подиуму в разных купальниках.

Для своего первого выхода Бетенни надела соблазнительное розовое бикини в горошек и черную накидку. В какой-то момент она сняла накидку, показав крошечные стринги.

Позже она появилась в джинсовом бикини-топе и черных плавках, которые дополнила ковбойской шляпой; она также показала грудь сбоку в крошечном леопардовом слитном купальнике.

Третьим стал леопардовый сдельный купальник.

Телезвезда излучала уверенность, танцуя и покачивая бедрами, пока шла по подиуму.

Франкель порадовала поклонников и новой прической. Она отрастила волосы и покрасила их в светло-коричневый цвет.

Поклонники звезды поражены тем, насколько молодо она выглядит

"Это действительно Бетани Франкель?!!?! Если так, то что она сделала? Где? Кто? Сколько?!?!", "Эта прическа просто скинула десятилетие! Она [огонь]", "Она выглядит великолепно, но я ее едва узнаю",

"Ого, я никогда не видела ее такой красивой", "Она что, в программе защиты свидетелей? Ее не узнать", — пишут в комментариях.

Недавно Бетенни переехала во Флориду. Ранее звезда реалити-шоу объясняла, что жизнь только с дочерью Брин, которую она делит с бывшим мужем Джейсоном Хоппи, в слишком просторном доме в Нью-Йорке "топила ее".

"Мы были только вдвоем. Это была огромная недвижимость, и я приняла решение купить ее, когда находилась на другом этапе своей жизни. Я думала, что это будет такой большой семейный дом, и что я буду много развлекаться там. Дом топил меня, потому что в нем был яблоневый сад, это был исторический дом, в нем было все это имущество, и он был красивым и удивительным для большой семьи с детьми и бабушками и дедушками. Это просто стало местом, где я проводила много времени одна, поскольку я не знала многих людей в этом сообществе. Было одиноко", — рассказывала Беттани.

Она добавила, что не хотела быть "дома одна", поэтому решила "упростить" их пространство.

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