54-річна зірка "Справжніх домогосподарок" вийшла на подіум у бікіні (відео)

Бетенні Франкель, американська бізнесвумен, шеф-кухарка, письменниця і зірка реаліті-шоу "Справжні домогосподарки", стала учасницею показу мод Sports Illustrated Swimsuit у Маямі-Біч, не побоявшись продемонструвати фігуру в крихітному бікіні.

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Відповідним відео вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Знаменитість пройшлася подіумом у різних купальниках.

Для свого першого виходу Бетенні одягла спокусливе рожеве бікіні в горошок і чорну накидку. У якийсь момент вона зняла накидку, показавши крихітні стрінги.

Пізніше вона з'явилася в джинсовому бікіні-топі і чорних плавках, які доповнила ковбойським капелюхом; вона також показала груди збоку в крихітному леопардовому суцільному купальнику.

Третім став леопардовий суцільний купальник.

Телезірка випромінювала впевненість, танцюючи і похитуючи стегнами, поки йшла подіумом.

Франкель потішила шанувальників і новою зачіскою. Вона відростила волосся і пофарбувала його у світло-коричневий колір.

Шанувальники зірки вражені тим, наскільки молодо вона виглядає

"Це справді Бетані Франкель?!!!?! Якщо так, то що вона зробила? Де? Хто? Скільки?!?!?!", "Ця зачіска просто скинула десятиліття! Вона [вогонь]", "Вона має чудовий вигляд, але я її ледь впізнаю",

"Ого, я ніколи не бачила її такою красивою", "Вона що, у програмі захисту свідків? Її не впізнати", — пишуть у коментарях.

Нещодавно Бетенні переїхала до Флориди. Раніше зірка реаліті-шоу пояснювала, що життя тільки з донькою Брін, яку вона ділить із колишнім чоловіком Джейсоном Гоппі, у занадто просторому будинку в Нью-Йорку "топило її".

"Ми були тільки вдвох. Це була величезна нерухомість, і я прийняла рішення купити її, коли перебувала на іншому етапі свого життя. Я думала, що це буде такий великий сімейний будинок, і що я буду багато розважатися там. Будинок топив мене, тому що в ньому був яблуневий сад, це був історичний будинок, у ньому було все це майно, і він був красивим і дивовижним для великої сім'ї з дітьми і бабусями та дідусями. Це просто стало місцем, де я проводила багато часу сама, оскільки я не знала багатьох людей у цій спільноті. Було самотньо", — розповідала Беттані.

Вона додала, що не хотіла бути "вдома сама", тому вирішила "спростити" їхній простір.

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