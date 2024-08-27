Никогда не ешьте на ночь: 7 продуктов, которые могут лишить вас сна

Спокойный ночной сон — непростая задача в наши дни из-за высокого уровня стресса, плотного графика и большого количества времени, проведенного перед экраном. Однако кроме всего этого есть еще и продукты, которые также могут лишить вас сна.

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Существует множество техник и методик, направленных на то, чтобы помочь нам лучше спать. Но подход, ориентированный на еду, может быть столь же полезным для полноценного ночного отдыха. И хотя те, кто спит положенные 8 часов сна, могут сосредоточиться на употреблении продуктов, способствующих засыпанию, не менее важно обращать внимание на то, каких продуктов следует избегать для здорового сна. Есть ряд продуктов, которые не дают вам спать по ночам. Об этом пишет Real Simple.

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Чай с кофеином

Фото: Freepik

Хотя это может показаться очевидным, некоторые могут не осознавать, что кофеин в послеобеденном чае может быть причиной бессонницы. Хотя в чае может быть на 50-70% меньше кофеина, чем в кофе, он все равно может оказывать значительное воздействие, особенно на чувствительных к нему людей. "Кофеин — известный нарушитель сна, поскольку он блокирует аденозиновые рецепторы в мозге, предотвращая наступление сонливости", — говорит Кристен Карли, магистр наук, сертифицированный диетолог. Вместо этого выпейте чашку теплого любимого чая без кофеина или чай, направленный на поддержание здорового сна, например, ромашковый.

Шоколад

Шоколад может быть основной причиной проблем с засыпанием. Это связано с тем, что он богат кофеином и добавленным сахаром. "Сахар — еще один питательный элемент, который может негативно влиять на сон, поскольку он может вызывать колебания уровня сахара в крови, что приводит к повышенному возбуждению и трудностям с засыпанием", — говорит Карли. Но это не значит, что вечером нельзя есть шоколад, просто попробуйте наслаждаться им за несколько часов до того, как пора ложиться спать.

Газированные напитки

Вполне очевидно, что газировка, например, сладкие газированные напитки с кофеином, не является разумным выбором, когда речь идет о хорошем сне. Но даже газированных напитков без добавления сахара и кофеина лучше избегать перед сном. Это связано с тем, что пузырьки воздуха, отвечающие за шипучесть этих напитков, могут привести к газообразованию, вздутию живота и общему дискомфорту в желудке — все это может заставить вас ворочаться в постели.

Сыр

Фото: Freepik

Будь то сырные шарики, сырная тарелка или другое сырное лакомство, все сырные продукты следует съесть задолго до того, как наступит время сна. Сыр может мешать здоровому сну по нескольким причинам. У некоторых он может вызывать дискомфорт в пищеварении, у других — симптомы кислотного рефлюкса, а некоторые сорта (особенно выдержанные сыры) могут содержать много тирамина. "Тирамин, аминокислота, содержащаяся в выдержанных и ферментированных продуктах, может вызвать выброс норадреналина — стимулятора мозга, который может не дать вам уснуть", — объясняет Карли.

Цитрусовые

Говоря о кислотном рефлюксе, цитрусовые также могут способствовать этому раздражающему состоянию, нарушающему здоровый сон, благодаря высокому содержанию кислоты. Кроме того, цитрусовые, такие как лимон, лайм, апельсин и грейпфрут, также могут действовать как естественные диуретики. Диуретики — это вещества, которые стимулируют организм выделять мочу, что приводит к многочисленным нарушающим сон походам в туалет в течение ночи. Фрукты с низкой кислотностью, такие как бананы, манго и груши, являются вкусной заменой.

Алкоголь

Хотя некоторые виды алкоголя содержат тирамин, они раз за разом нарушают здоровый режим сна. Это хорошо задокументировано в рецензируемых исследованиях, например, в статье 2022 года, опубликованной в журнале Sleep Advances. Вкусный вечерний безалкогольный коктейль станет более полезной альтернативой.

Острые блюда

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Хотя есть несколько заметных преимуществ для здоровья от употребления острой пищи, спокойный сон не входит в их число. Это связано с тем, что острые блюда способны вызвать расстройство желудка, что может привести к симптомам изжоги и кислотного рефлюкса, которые часто мешают полноценно спать ночью.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту