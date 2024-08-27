Ніколи не їжте на ніч: 7 продуктів, які можуть позбавити вас сну

Спокійний нічний сон — непросте завдання в наші дні через високий рівень стресу, щільний графік і велику кількість часу, проведеного перед екраном. Однак крім усього цього є ще й продукти, які також можуть позбавити вас сну.

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Є безліч технік і методик, спрямованих на те, щоб допомогти нам краще спати. Але підхід, орієнтований на їжу, може бути також корисним для повноцінного нічного відпочинку. І хоча ті, хто спить належні 8 годин сну, можуть зосередитися на вживанні продуктів, що сприяють засинанню, не менш важливо звертати увагу на продукти, яких слід уникати, щоб мати здоровий сон. Є низка продуктів, які не дають вам спати ночами. Про це пише Real Simple.

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Чай із кофеїном

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Хоча це може здатися очевидним, дехто може не усвідомлювати, що кофеїн у післяобідньому чаї може бути причиною безсоння. Хоча в чаї може бути на 50-70% менше кофеїну, ніж у каві, він все одно може мати значний вплив, особливо на чутливих до нього людей. "Кофеїн — відомий порушник сну, оскільки він блокує аденозинові рецептори в мозку, запобігаючи настанню сонливості", — каже Крістен Карлі, магістр наук, сертифікований дієтолог. Замість цього випийте чашку теплого улюбленого чаю без кофеїну або чай, спрямований на підтримку здорового сну, наприклад, ромашковий.

Шоколад

Шоколад може бути основною причиною проблем із засинанням. Це пов'язано з тим, що він багатий на кофеїн і доданий цукор. "Цукор — ще один поживний елемент, який може негативно впливати на сон, оскільки він може спричиняти коливання рівня цукру в крові, що призводить до підвищеного збудження і труднощів із засинанням", — каже Карлі. Але це не означає, що ввечері не можна їсти шоколад, просто спробуйте насолоджуватися ним за кілька годин до того, як час лягати спати.

Газовані напої

Цілком очевидно, що газована вода, наприклад, солодкі газовані напої з кофеїном, не є розумним вибором, коли йдеться про хороший сон. Але навіть газованих напоїв без додавання цукру та кофеїну краще уникати перед сном. Це пов'язано з тим, що бульбашки повітря, які відповідають за шипучість цих напоїв, можуть призвести до газоутворення, здуття живота і загального дискомфорту в шлунку — все це може змусити вас ворочатися в ліжку.

Сир

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Чи то сирні кульки, чи то сирна тарілка, чи то інші сирні ласощі, всі сирні продукти слід з'їсти задовго до того, як настане час сну. Сир може заважати здоровому сну з кількох причин. У декого він може викликати дискомфорт у травленні, в інших — симптоми кислотного рефлюксу, а деякі сорти (особливо витримані сири) можуть містити багато тираміну. "Тирамін, амінокислота, що міститься у витриманих і ферментованих продуктах, може викликати викид норадреналіну — стимулятора мозку, який може не дати вам заснути", — пояснює Карлі.

Цитрусові

Говорячи про кислотний рефлюкс, цитрусові також можуть сприяти цьому дратівливому стану, що порушує здоровий сон, завдяки високому вмісту кислоти. Крім того, цитрусові, такі як лимон, лайм, апельсин і грейпфрут, також можуть діяти як природні діуретики. Діуретики — це речовини, які стимулюють організм виділяти сечу, що призводить до численних походів до туалету, які порушують сон протягом ночі. Фрукти з низькою кислотністю, такі як банани, манго і груші, є смачною заміною.

Алкоголь

Хоча деякі види алкоголю містять тирамін, вони раз по раз порушують здоровий режим сну. Це добре задокументовано в рецензованих дослідженнях, таких як, наприклад, стаття 2022 року, опублікована в журналі Sleep Advances. Смачний вечірній безалкогольний коктейль стане більш корисною альтернативою.

Гострі страви

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Хоча є кілька помітних переваг для здоров'я від вживання гострої їжі, спокійний сон до таких не належить. Це пов'язано з тим, що гострі страви здатні спричинити розлад шлунка, що може призвести до симптомів печії та кислотного рефлюксу, які часто заважають повноцінно спати вночі.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця