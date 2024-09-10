Альтернатива кофеину: 4 причины пить чай матча вместо кофе

Хотя и кофе, и матча содержат кофеин, последний содержит и другие соединения, которые делают этот напиток более полезным вариантом.

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Кофе — один из самых потребляемых напитков в мире, так как более 2,25 млрд чашек выпивается каждый день. Многие пьют его, чтобы повысить умственную концентрацию и бдительность, в то время как другие ценят его пользу для здоровья. Но важно отметить, что кофе оказывает как положительное, так и отрицательное воздействие на здоровье. Однако чрезмерное потребление может привести к негативным побочным эффектам, таким как повышенная нервозность, бессонница, головные боли, головокружение, учащенное сердцебиение, обезвоживание и тревожность. Поэтому, если вы хотите сократить потребление кофеина, матча может быть более здоровым вариантом. Об этом пишет OnlyMyHealth.

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Матча — это тип зеленого чая, который содержит антиоксиданты, в частности, галлат эпигаллокатехина (EGCG), катехин, который поддерживает здоровье артерий, что в свою очередь снижает кровяное давление, уровень холестерина и уменьшает артериальную жесткость, согласно Отчету Британского фонда сердца. По имеющимся данным, один грамм высококачественного матча содержит около 30–40 миллиграммов EGCG.

Содержит много антиоксидантов

Фото: Pixabay

Антиоксиданты — это химические соединения, которые помогают нейтрализовать вредные свободные радикалы путем снижения окислительного стресса и воспаления в организме. Эти свободные радикалы часто связаны с хроническими заболеваниями, такими как диабет и рак.

Матча содержит антиоксиданты, особенно катехины, такие, как EGCG, помогающие защитить ваши клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами. Они особенно полезны для борьбы с воспалением и поддержки иммунной системы.

Дает стабильную энергию

Матча тоже содержит кофеин, однако в отличие от кофе, дающим внезапный всплеск энергии, за которым следует спад, когда действие кофеина заканчивается, матча обеспечивает устойчивый прилив энергии, что помогает поддерживать долгосрочный уровень энергии. Это помогает поддерживать фокус, концентрацию и производительность в течение более длительного времени.

Успокаивает

Фото: Freepik

Люди обычно пьют кофе, чтобы повысить концентрацию внимания, однако, делая это, они также рискуют увеличить беспокойство и нервозность из-за высокого содержания кофеина. Для сравнения, матча может быть более здоровым вариантом, поскольку может помочь повысить внимательность, но в то же время сохранить расслабленное состояние. Этот эффект обусловлен L-теанином, аминокислотой, содержащейся в матче. L-теанин способствует состоянию спокойствия и ясности ума за счет увеличения выработки альфа-волн в мозге, которые связаны с расслаблением.

Полезна для людей с повышенной кислотностью

Фото: Pixabay

Кислотность — распространенная проблема пищеварения, которая может поражать людей всех возрастов и может возникать из-за различных факторов, таких как нездоровая пища, малоподвижный образ жизни, неконтролируемый стресс и сопутствующие заболевания.

Матча оказывает более мягкое воздействие на желудок по сравнению с кофе. Кислотность напитков может раздражать слизистую оболочку желудка и усиливать кислотный рефлюкс или дискомфорт, особенно у людей с чувствительным желудком. Поскольку матча менее кислотен, он, как правило, мягче воздействует на пищеварительную систему, снижая вероятность этих проблем. Это делает матча предпочтительным вариантом для людей, которые испытывают расстройство желудка или кислотный рефлюкс от более кислых напитков, таких как кофе.

Напомним, 6 продуктов, которые нельзя употреблять вместе с кофе.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту