Альтернатива кофеїну: 4 причини пити чай матча замість кави

Хоча і кава, і матча містять кофеїн, останній містить й інші сполуки, які роблять цей напій кориснішим варіантом.

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Кава — один із найбільш споживаних напоїв у світі, оскільки понад 2,25 млрд чашок випивається щодня. Багато хто п'є її, щоб підвищити розумову концентрацію і пильність, тоді як інші цінують її користь для здоров'я. Але важливо зазначити, що кава має як позитивний, так і негативний вплив на здоров'я. Однак надмірне споживання може призвести до негативних побічних ефектів, таких як підвищена нервозність, безсоння, головний біль, запаморочення, прискорене серцебиття, зневоднення і тривожність. Тому, якщо ви хочете скоротити споживання кофеїну, матча може бути більш здоровим варіантом. Про це пише OnlyMyHealth.

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Матча — це тип зеленого чаю, який містить антиоксиданти, зокрема, галлат епігалокатехіну (EGCG), катехін, який підтримує здоров'я артерій, що, своєю чергою, знижує кров'яний тиск, рівень холестерину та зменшує артеріальну жорсткість, згідно зі Звітом Британського фонду серця. За наявними даними, один грам високоякісного матча містить близько 30-40 міліграмів EGCG.

Містить багато антиоксидантів

Фото: Pixabay

Антиоксиданти — це хімічні сполуки, які допомагають нейтралізувати шкідливі вільні радикали шляхом зниження окислювального стресу і запалення в організмі. Ці вільні радикали часто пов'язані з хронічними захворюваннями, такими як діабет і рак.

Матча містить антиоксиданти, особливо катехіни, такі, як EGCG, що допомагають захистити ваші клітини від ушкоджень, спричинених вільними радикалами. Вони особливо корисні для боротьби із запаленням і підтримки імунної системи.

Дає стабільну енергію

Матча теж містить кофеїн, проте на відміну від кави, що дає раптовий сплеск енергії, за яким слідує спад, коли дія кофеїну закінчується, матча забезпечує стійкий приплив енергії, що допомагає підтримувати довгостроковий рівень енергії. Це допомагає підтримувати фокус, концентрацію та продуктивність протягом тривалішого часу.

Заспокоює

Фото: Freepik

Люди зазвичай п'ють каву, щоб підвищити концентрацію уваги, однак, роблячи це, вони також ризикують збільшити занепокоєння і нервозність через високий вміст кофеїну. Для порівняння, матча може бути більш здоровим варіантом, оскільки може допомогти підвищити уважність, але водночас зберегти розслаблений стан. Цей ефект зумовлений L-теаніном, амінокислотою, що міститься в матчі. L-теанін сприяє стану спокою і ясності розуму за рахунок збільшення вироблення альфа-хвиль у мозку, які пов'язані з розслабленням.

Корисна для людей із підвищеною кислотністю

Фото: Pixabay

Кислотність — поширена проблема травлення, яка може вражати людей різного віку і може виникати через різні чинники, як-от нездорова їжа, малорухливий спосіб життя, неконтрольований стрес і супутні захворювання.

Матча чинить більш м'який вплив на шлунок порівняно з кавою. Кислотність напоїв може подразнювати слизову оболонку шлунка і посилювати кислотний рефлюкс або дискомфорт, особливо у людей з чутливим шлунком. Оскільки матча менш кислотний, він, як правило, м'якше впливає на травну систему, знижуючи ймовірність цих проблем. Це робить матча кращим варіантом для людей, які відчувають розлад шлунка або кислотний рефлюкс від більш кислих напоїв, таких як кава.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця