Больше, чем в яблоке: 9 фруктов с большим количеством клетчатки

Яблоки — отличный продукт для здорового рациона, но есть и другие фрукты, которые могут легко увеличить ежедневное потребление клетчатки и добавить разнообразия.

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Яблоки обладают множеством преимуществ для здоровья, от защиты сердца до здоровья мозга, контроля веса и многого другого. Яблоки являются хорошим источником клетчатки — 4 грамма клетчатки на яблоко среднего размера (200 г). Но яблоки — не единственный фрукт, богатый клетчаткой. Диетические рекомендации для американцев рекомендуют употреблять не менее двух порций фруктов каждый день. То, какие фрукты вы выберете, зависит от ваших вкусовых предпочтений, но если вы хотите увеличить ежедневное потребление клетчатки, выбирайте те, которые содержат ее больше всего. Об этом пишет Eatingwell.

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Клетчатка присутствует во фруктах, овощах, орехах, семечках и цельнозерновых продуктах. Есть два вида клетчатки – растворимая и нерастворимая, каждая из которых имеет свои особенности. Что касается фруктов, растворимая клетчатка содержится в апельсинах и яблоках. Этот тип клетчатки поглощает воду, замедляя пищеварение и помогая снизить уровень холестерина.

В зависимости от возраста и пола, рекомендуемая суточная норма потребления клетчатки составляет от 28 до 34 г. Включение следующих богатых клетчаткой фруктов в свой рацион — отличный способ достичь этой цели.

Маракуйя

Фото: Freepik

Маракуйя — это тропический фрукт, напоминающий сливу, наполненную съедобными черными семенами. Каждое семя по отдельности завернуто в оранжево-желтую мякоть. Этот сладковато-терпкий фрукт занимает первое место среди фруктов с самым высоким содержанием клетчатки, так как в нем 24,5 г клетчатки на каждые 236 г.

Малина

Малина известна своим ярким вкусом, а также является одной из самых богатых клетчаткой ягод. В 150 г содержится почти 10 г клетчатки, что составляет около трети вашей ежедневной потребности в клетчатке.

Гуава

Гуава имеет хруст, похожий на хруст сырой груши. Некоторые говорят, что когда фрукт созревает, его вкус представляет собой смесь груши и клубники, с текстурой, похожей на яблоко и твердый банан. Уникальность гуавы заключается в том, что ее кожура и семена пригодны для употребления в пищу, обеспечивая нам 9 г клетчатки на 165 г фрукта. Кроме того, он также входит в наш список фруктов с высоким содержанием белка.

Ежевика

Фото: Freepik

Как и малина, ежевика является нежным фруктом, но с глубоким фиолетовым цветом и более сладким вкусом. Каждая чашка (150 г) содержит 8 г клетчатки. Ежевика является удобным перекусом, а также отличным ингредиентом для десертов.

Авокадо

Хотя авокадо традиционно не едят как сладкий фрукт, с биологической точки зрения это фрукт, богатый витамином Е, полезными жирами и другими питательными веществами. Всего половина авокадо содержит около 7 г клетчатки.

Хурма

Хурма — это осенний и зимний фрукт, выращиваемый в тропическом климате. В зависимости от сорта, этот оранжевый фрукт напоминает помидор или сливу, а вкус может быть сладким или вяжущим. Тем не менее, каждый фрукт (168 г) содержит колоссальные 6 г клетчатки. Их короткий сезон и ограниченная доступность делают хурму редкой жемчужиной в рационе в холодные месяцы.

Груша

Фото: Freepik

Груши содержат больше клетчатки, чем яблоки, в среднем 5,5 г на средний плод. Выберете ли вы яблоко или грушу, зависит от ваших личных предпочтений, доступности и стоимости.

Драконий фрукт

Просматривая раздел с продуктами, трудно не заметить яркую фуксию или желтые колючие драконьи фрукты. Хотя их вкусовые профили могут варьироваться в зависимости от сорта, драконьи фрукты имеют семена, они очень сочные и мясистые. А еще вы можете получить 5,5 г клетчатки на чашку (180 г).

Киви

Не стоит недооценивать этот яркий, зеленый, сладкий фрукт — в 1 чашке нарезанного киви (около 2,5 плодов киви) содержится 5,4 г клетчатки (180 г).

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту