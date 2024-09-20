Більше, ніж у яблуці: 9 фруктів із великою кількістю клітковини

Яблука — чудовий продукт для здорового раціону, але є й інші фрукти, які можуть легко збільшити щоденне споживання клітковини і додати різноманітності у ваш раціон.

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Яблука мають безліч переваг для здоров'я, від захисту серця до здоров'я мозку, контролю ваги та багато чого іншого. Яблука є хорошим джерелом клітковини — 4 грами клітковини на яблуко середнього розміру (200 г). Але це не єдиний фрукт, багатий на клітковину. Дієтичні рекомендації для американців радять вживати не менше двох порцій фруктів щодня. Те, які фрукти ви оберете, залежить від ваших смакових уподобань, але, якщо ви хочете збільшити щоденне споживання клітковини, обирайте ті, які містять її найбільше. Про це пише Eatingwell.

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Клітковина присутня у фруктах, овочах, горіхах, насінні та цільнозернових продуктах. Є два види клітковини — розчинна і нерозчинна, кожна з яких має свої особливості. Щодо фруктів, розчинна клітковина міститься в апельсинах і яблуках. Цей тип клітковини поглинає воду, сповільнюючи травлення та допомагаючи знизити рівень холестерину.

Залежно від віку та статі, рекомендована добова норма споживання клітковини становить від 28 до 34 г. Додавання таких багатих на клітковину фруктів у свій раціон — чудовий спосіб досягти цієї мети.

Маракуйя

Фото: Freepik

Маракуйя — це тропічний фрукт, що нагадує сливу, наповнену їстівним чорним насінням. Кожне насіння окремо загорнуте в оранжево-жовту м'якоть. Цей солодкувато-терпкий фрукт посідає перше місце серед фруктів із найвищим вмістом клітковини, оскільки в ньому 24,5 г клітковини на кожні 236 г.

Малина

Малина відома своїм яскравим смаком, а також є однією з найбагатших на клітковину ягід. У 150 г міститься майже 10 г клітковини, що становить близько третини вашої щоденної потреби.

Гуава

Гуава має хрускіт, схожий на хрускіт сирої груші. Деякі кажуть, що коли фрукт дозріває, його смак є сумішшю груші та полуниці з текстурою, схожою на яблуко і твердий банан. Унікальність гуави полягає в тому, що її шкірка і насіння придатні для вживання в їжу, забезпечуючи нам 9 г клітковини на 165 г фрукта. Крім того, він також входить до нашого списку фруктів із високим вмістом білка.

Ожина

Фото: Freepik

Як і малина, ожина є ніжним фруктом, але з глибоким фіолетовим кольором і солодшим смаком. Кожна чашка (150 г) містить 8 г клітковини. Ожина є зручним перекусом, а також чудовим героєм інгредієнта для десертів.

Авокадо

Хоча авокадо традиційно не їдять як солодкий фрукт, з біологічного погляду це фрукт, багатий на вітамін Е, корисні жири та інші поживні речовини. Лише половина авокадо містить близько 7 г клітковини.

Хурма

Хурма — це осінній і зимовий фрукт, який вирощують у тропічному кліматі. Залежно від сорту, цей помаранчевий фрукт нагадує помідор або сливу, а смак може бути солодким або терпким. Проте кожен фрукт (168 г) містить колосальні 6 г клітковини. Їхній короткий сезон і обмежена доступність роблять хурму рідкісною перлиною раціону в холодні місяці.

Груша

Фото: Freepik

Груші містять більше клітковини, ніж яблука, в середньому 5,5 г на середній плід. Виберете ви яблуко чи грушу, залежить від ваших особистих уподобань, доступності та вартості.

Драконячий фрукт

Переглядаючи розділ із продуктами, важко не помітити яскраву фуксію або жовті колючі драконячі фрукти. Хоча їхні смакові профілі можуть варіюватися залежно від сорту, драконячі фрукти мають насіння, вони дуже соковиті та м'ясисті. А ще ви можете отримати 5,5 г клітковини на чашку (180 г).

Ківі

Не варто недооцінювати цей яскравий, зелений, солодкий фрукт — в 1 чашці нарізаного ківі (близько 2,5 плодів ківі) міститься 5,4 г клітковини (180 г).

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця