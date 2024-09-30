Ешьте чаще: 4 осенних суперфуда, которые укрепят иммунитет и помогут похудеть

Чтобы похудеть, не обязательно отказываться от вкусной еды, особенно в холодное время года. Даже осенью можно есть вкусные суперфуды, которые удовлетворят ваш вкус и помогут похудеть.

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С наступлением осени и холодов, многие начинают налегать на тяжелую калорийную пищу и не доедают овощи и фрукты. Однако несмотря на то, что сезон летних овощей остался позади, есть масса полезных осенних вариантов, которые не стоит недооценивать. Есть ряд осенних суперфудов, которые помогут укрепить иммунитет и не набрать лишнего за холодное время года. Об этом пишет Fit For Fun.

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Тыква

Фото: Freepik

Знаете ли вы, что тыква на самом деле принадлежит к семейству ягодных и, следовательно, возможно, является самой крупной ягодой в мире. На самом деле, имея под рукой этот продукт, мы часто пренебрегаем им и практически не употребляем в пищу, а зря. Тыква даже полезнее, чем вы думали

Многочисленные питательные вещества, которые содержит тыква, делают ее незаменимым продуктом для осени. Тыква богата бета-каротином, витаминами В1, В2 и В4 и содержит массу минералов, таких как магний, кальций, железо, и прежде всего, калий.

Тыква не только богата питательными веществами и относительно низкокалорийная, но и достаточно разнообразна. Во всем мире существует более 800 различных сортов. Независимо от того, приготовлена ​​ли тыква в духовке или приготовлена ​​в виде супа, она имеет восхитительный вкус и в то же время обеспечивает организм необходимыми питательными веществами.

Инжир

Хотя сушеный инжир можно найти в супермаркетах круглый год, сейчас сезон свежего инжира. С греческим йогуртом и медом на завтрак или в сочетании со сливочным сыром в салате на обед — эти фрукты всегда имеют восхитительный вкус.

Сушеный или свежий – инжир – настоящий суперпродукт. Несмотря на свою сильную сладость, свежий инжир содержит всего 60 калорий на 100 грамм. Кроме того, он богат минералами, такими как калий, магний, фосфор и железо, а также содержит одиннадцать витаминов, включая A, B1-B9, C, E и K.

Клетчатка также оказывает насыщающий эффект. Кроме того, инжир также является полезным для ЖКТ, так как содержит ферменты, способствующие пищеварению.

Множество мелких семян инжира значительно разбухают в кишечнике, поэтому могут даже помочь при запорах и обеспечить здоровую кишечную флору.

Грибы

Фото: Freepik

В то время как шампиньоны доступны круглый год, тысячи их нежных желтых аналогов в настоящее время прорастают из-под лесной подстилки.

Грибы являются отличным источником витамина D, они укрепляют кости и мышцы, а также снабжают организм витаминами группы B, минералами, такими как калий и магний, и микроэлементами.

Яблоки

Благодаря большому количеству витамина С яблоки укрепляют иммунную систему. Из-за высокого содержания клетчатки, флавоноидов и полифенолов, очищающих наш организм. Витамин С также увеличивает усвоение ценного железа из пищи. Всегда ешьте яблоко неочищенным, потому что большая часть питательных веществ содержится именно в кожуре.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту