Їжте частіше: 4 осінні суперфуди, які зміцнять імунітет і допоможуть схуднути
Щоб схуднути, не обов'язково відмовлятися від смачної їжі, особливо в холодну пору року. Навіть восени можна їсти смачні суперфуди, які задовольнять ваш смак і допоможуть схуднути.
З настанням осені та холодів багато хто починає налягати на важку калорійну їжу і не доїдає овочів та фруктів. Однак, попри те, що сезон літніх овочів залишився позаду, є купа корисних осінніх варіантів, які не варто недооцінювати. Є низка осінніх суперфудів, які допоможуть зміцнити імунітет і не набрати зайвого за холодну пору року. Про це пише Fit For Fun.
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Гарбуз
Чи знаєте ви, що гарбуз насправді належить до родини ягідних і, отже, можливо, є найбільшою ягодою у світі. Насправді, маючи під рукою цей продукт, ми часто нехтуємо ним і практично не вживаємо в їжу, а даремно. Гарбуз навіть корисніший, ніж ви думали
Численні поживні речовини, які містить гарбуз, роблять його незамінним продуктом для осені. Гарбуз багатий на бета-каротин, вітаміни В1, В2 і В4 і містить масу мінералів, таких як магній, кальцій, залізо і, насамперед, калій.
Гарбуз не тільки багатий поживними речовинами і відносно низькокалорійний, а й досить різноманітний. У всьому світі є понад 800 різних сортів. Незалежно від того, приготований гарбуз у духовці чи зварений у вигляді супу, він має чудовий смак і водночас забезпечує організм необхідними поживними речовинами.
Інжир
Хоча сушений інжир можна знайти в супермаркетах цілий рік, зараз сезон свіжого інжиру. З грецьким йогуртом і медом на сніданок або в поєднанні з вершковим сиром у салаті на обід — ці фрукти завжди мають чудовий смак.
Сушений чи свіжий — інжир — справжній суперпродукт. Попри свою сильну солодкість, свіжий інжир містить лише 60 калорій на 100 грамів. Крім того, він багатий на мінерали, такі як калій, магній, фосфор і залізо, а також містить одинадцять вітамінів, включно з A, B1-B9, C, E і K.
Клітковина також надає насичувальний ефект. Крім того, інжир також є корисним для шлунково-кишкового тракту, оскільки містить ферменти, що сприяють травленню.
Безліч дрібних насінин інжиру значно набрякають у кишківнику, тож можуть навіть допомогти в разі закрепів і забезпечити здорову кишкову флору.
Гриби
Тоді як печериці доступні цілий рік, тисячі їхніх ніжних жовтих аналогів нині проростають з-під лісової підстилки. Гриби є чудовим джерелом вітаміну D, вони зміцнюють кістки і м'язи, а також забезпечують організм вітамінами групи B, мінералами, такими як калій і магній, і мікроелементами.
Яблука
Завдяки великій кількості вітаміну С, яблука зміцнюють імунну систему. Через високий вміст клітковини, флавоноїдів і поліфенолів, що очищають наш організм. Вітамін С також збільшує засвоєння цінного заліза з їжі. Завжди їжте яблуко неочищеним, бо більша частина поживних речовин міститься саме в шкірці.
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