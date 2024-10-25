Не дайте себя использовать: 4 способа распознать и справиться с "энергетическим вампиром"

Энергетические вампиры не родились из романа Брэма Стокера и их кожа не блестит на солнце, но они определенно способно лишить вас энергии. Как распознать такого человека и закрыть ему доступ к своему ресурсу, узнайте из нашей статьи.

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Энергетические вампиры — это люди, которые склонны охотиться на высокочувствительных, сочувствующих и счастливых людей и питаться их добротой и состраданием, пока не лишат их энергии. Чтобы не стать жертвой подобного человека, важно знать список признаков и черт, который может помочь вам распознать энергетического вампира. Об этом пишет Psychology Today.

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Признаки энергетического вампира

Фото: freepik

Не имеют ответственности. Человек с отсутствием ответственности не признает свою ответственность и найдет способ свалить вину за свои действия на внешнюю ситуацию или стрессор.

Человек с отсутствием ответственности не признает свою ответственность и найдет способ свалить вину за свои действия на внешнюю ситуацию или стрессор. Имеют потребность превзойти вас. Эти люди любят держать себя в центре внимания. Они часто могут заставить вас почувствовать себя ниже себя или игнорировать ваши проблемы и вызывать у вас чувство вины, говоря, что их проблемы намного хуже ваших.

Эти люди любят держать себя в центре внимания. Они часто могут заставить вас почувствовать себя ниже себя или игнорировать ваши проблемы и вызывать у вас чувство вины, говоря, что их проблемы намного хуже ваших. Находятся в центре драматических ситуаций. Независимо от того, являются ли они зачинщиками проблем или теми, кто занял чью-либо сторону, энергетический вампир может прийти к вам, чтобы сыграть роль жертвы, получить ваше сочувствие и даже ожидать, что вы найдете способы решить проблему.

Независимо от того, являются ли они зачинщиками проблем или теми, кто занял чью-либо сторону, энергетический вампир может прийти к вам, чтобы сыграть роль жертвы, получить ваше сочувствие и даже ожидать, что вы найдете способы решить проблему. Ищут "жилетку". Эти разговоры не являются здоровыми сеансами разрядки, а скорее эмоциональным сбросом на вас со стороны энергетического вампира.

Основные черты энергетических вампиров

Фото: Freepik

Манипуоятивный. Энергетические вампиры пользуются вашей добротой или заботой, пытаясь украсть слишком много вашего времени или заставить вас чувствовать себя виноватым, если вы не тратите время на признание их. Они также могут ставить вам ультиматумы.

Издевательства. Энергетические вампиры, как правило, пытаются заставить других почувствовать себя ничтожными. Это обычно происходит из-за их собственной неуверенности, поэтому они делают все возможное, чтобы вы чувствовали себя такими же несчастными, как и они.

Токсичность. Большинство энергетических вампиров стремятся высосать из вас положительную энергию, портя настроение, критикуя вас или занимаясь токсичным, или оскорбительным поведением.

Потребность в одобрении. Энергетические вампиры всегда нуждаются в одобрении, комплиментах и ​​заверениях от других. Они также склонны к созависимым отношениям.

Как же бороться с энергетическими вампирами? Если вы заметили, что энергетический вампир высасывает из вас слишком много энергии, вот несколько способов справиться с этой ситуацией.

Установите границы

Если вы оставляете этих людей в своей жизни, вам может быть полезно видеться с ними реже и устанавливать четкие границы. Вы можете даже ограничить скорость ответа на их сообщения или телефонные звонки, или полностью отказаться от контактов с ними.

Скорректируйте ожидания

Если вы знаете этого человека уже некоторое время и знаете о его поведении, не ожидайте многого от общения с ним. Вы не можете изменить его поведение, но вы можете изменить количество своей эмоциональной энергии, которое вы отдаете ему в ваших отношениях.

Перестаньте быть слишком доступными

Фото: Mimi Thian/Unsplash

Энергетические вампиры тянутся к тем, кто всегда готов их выслушать. Попробуйте сосредоточить больше энергии на других людях или на себе. Чем менее вы доступны, тем меньше вероятность, что они придут к вам за сочувствием или решением проблем.

Будьте честны с ними

Если вы обнаружите, что находитесь достаточно близко к энергетическому вампиру, вам, возможно, захочется вступить в здоровую беседу о ваших отношениях и о том, какие чувства они у вас вызывают. Мы не можем, а иногда даже не хотим вычеркивать этих людей из своей жизни, поэтому, если вам комфортно обсуждать их действия и то, как они влияют на ваше эмоциональное благополучие, возможно, стоит поговорить об этом.

Напомним, психолог рассказала, как распознать "нарцисса" и манипулятора в отношениях.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.